رعایت اخلاق انتخاباتی مهم ترین ملاک رای مردم است

رجبعلی براتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ملاک مردم برای انتخاب شخص اصلح علاوه بر ولایت مداری صداقت است، بنابراین کسانی که وعده های توخالی و پوچ به مردم می دهند هرگز نخواهند توانست آرای مردم را کسب کنند.

وی افزود: وابستگی نامزدها به جریان قدرت و ثروت نه تنها از عملکرد مناسب آنها جلوگیری کرده بلکه موجب سلب اعتماد مردم شده و مردم هرگز به چنین اشخاصی اطمینان نخواهند کرد.

فرماندار شهرستان درمیان با بیان اینکه مهم ترین برنامه یک نامزد انتخاباتی باید حل مشکلات مردم در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته باشد، گفت: تنها نامزدی که از بطن جامعه و مردم برخواسته باشد قادر به درک نیازهای مردم در مناطق محروم است.

براتی ادامه داد: حضور مردم شهرستان درمیان در این دوره از انتخابات بیشتر از سالهای قبل خواهد بود و ملاک این سخن هم حضور حداکثری مردم شهرستان درمیان در راهپیمایی 22 بهمن ماه است.

وی یادآورشد: حضور حداکثری مردم در انتخابات 12اسفند بزرگترین پشتوانه برای بقای نظام اسلامی در کشور است.