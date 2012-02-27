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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

براتی در گفتگو با مهر:

رعایت اخلاق انتخاباتی مهم ترین ملاک رای مردم است

رعایت اخلاق انتخاباتی مهم ترین ملاک رای مردم است

درمیان - خبرگزاری مهر: فرماندار درمیان گفت: رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات مهم ترین ملاک برای رای مردم است.

رجبعلی براتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ملاک مردم برای انتخاب شخص اصلح علاوه بر ولایت مداری صداقت است، بنابراین کسانی که وعده های توخالی و پوچ به مردم می دهند هرگز نخواهند توانست آرای مردم را کسب کنند.

وی افزود: وابستگی نامزدها به جریان قدرت و ثروت نه تنها از عملکرد مناسب آنها جلوگیری کرده بلکه موجب سلب اعتماد مردم شده و مردم هرگز به چنین اشخاصی اطمینان نخواهند کرد.

فرماندار شهرستان درمیان با بیان اینکه مهم ترین برنامه یک نامزد انتخاباتی باید حل مشکلات مردم در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته باشد، گفت: تنها نامزدی که از بطن جامعه و مردم برخواسته باشد قادر به درک نیازهای مردم در مناطق محروم است.

براتی ادامه داد: حضور مردم شهرستان درمیان در این دوره از انتخابات بیشتر از سالهای قبل خواهد بود و ملاک این سخن هم حضور حداکثری مردم شهرستان درمیان در راهپیمایی 22 بهمن ماه است.

وی یادآورشد: حضور حداکثری مردم در انتخابات 12اسفند بزرگترین پشتوانه برای بقای نظام اسلامی در کشور است.

کد مطلب 1544945

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