لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی/ کاندیداها از تخریب همدیگر پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرازیی اصل ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های ستاد انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره اظهار داشت: رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی کاندیداها و اصل بی طرفی و قانونمداری توسط مجریان برگزاری انتخابات موجب شور و نشاط در فضای انتخابات و حضور حداکثری مردم در صحنه می شود.

وی افزود: با تلاش عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی تمامی ساز و کارهای لازم برای حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای فراهم شده است و انتظار می رود که مردم نیز با درک شرایط کنونی و در راستای خنثی کردن تمام توطئه های دشمن علیه نظام اسلامی در صحنه حاضر شوند.

فرماندار شهرستان سنندج یادآور شد: خوشبختانه تا این مرحله از برنامه زمانبندی انتخابات برنامه ها به خوبی اجرایی شده است و انتظار می رود که با حضور دشمن‌شکن مردم در انتخابات روبرو شویم و مردم با آرامش کامل در رای گیری شرکت کرده و زمینه برای انتخابی اصلح را فراهم کنند.

میرزایی اصل با اعلام اینکه حفظ و حراست از آراء شهروندان وظیفه ای خطیر برای مجریان و متولیان برگزاری انتخابات است، یادآور شد: نحوه عملکرد دست اندرکاران انتخابات و کاندیداها باید به گونه ای باشد که با برگزاری انتخاباتی سالم و بی شائبه زمینه برای ارتقا فرهنگ سیاسی مردم ایجاد شود.

وی با اعلام اینکه شعور بالای مردم و حضور آگاهانه و با صلابت آنها در انتخابات پیش رو امید دشمنان اسلام را به یاس تبدیل می ‌کند و عزت و اقتدار ایران اسلامی را در جهان افزایش می ‌دهد.

فرماندار شهرستان سنندج در پایان از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره خواست که با تبلیغ برنامه ها و اهداف کاری خود از تخریب رقبا به شدت پرهیز کنند.