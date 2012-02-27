پنجمین کنگره سراسری شعر کویر برگزار می شود

محمدرضا دهبیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنجمین کنگره شعر کویر در دو بخش اصلی و جنبی در ابرکوه برگزار می شود.

وی افزود: موضوعات مطرح شده رسول مکرم اسلام (ص) پیام آور برخاسته از کویر و ابرکوه نگینی بر جاده ولایت در بخش اصلی این کنگره جای گرفته اند.

دهبیدی پور ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی،‌ امام خمینی (ره) و بیداری اسلامی و عفاف و حجاب الگوی برتر نیز در بخش جنبی جای گرفته اند.

وی افزود: از صاحبان آثار برگزیده برای حضور در این کنگره دعوت می شود و لوح تقدیر و جوایز نقدی به رسم یاد بود به آنان اعطا می شود همچنین اشعار برگزیده نیز در مجموعه ای ویژه منتشر می شود.

پنجمین کنگره سراسری شعر کویر که چهار دوره قبلی آن نیز در ابرکوه برگزار شده است با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن شعر و ادب ابرکوه برگزار می شود.

وبلاگ www.kavirpoem.blogfa.com نیز برای اطلاع رسانی بیشتر معرفی شده است.

مهلت ارسال آثار در انواع قالب های شعری (کلاسیک ، آزاد ،ترانه و...) دهم اسفند ماه اعلام شده است.

کنگره سراسری شعر کویر نیمه دوم اسفند ماه 1390 برگزار می شود.