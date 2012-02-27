ابداع ابزاری جدید برای درمان لخته های خونی در مغز

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایش این ابزار در دوره های بالینی بسیار امیدوار کننده بوده است، محققان در آزمایشی با مقایسه این ابزار و ابزار دیگری که سازمان دارو و غذای آمریکا آن را به تایید رسانده دریافتند ابداع جدید با نام Covidien Solitaire در مقایسه با ابزاری که پیش از این به تایید FDA رسیده بود در درمان مبتلایان به سکته مغزی از 60 درصد کارایی بیشتر برخوردار است.

برای استفاده از این ابزار جدید چهار مرحله جراحی نیاز خواهد بود:

1- ایجاد حفره ای بر روی لخته خون با استفاده از یک میکروسوند

2- راندن ابزار Solitaire به درون میکروسوند تا جایی که ابزار بتواند خود را به انتهای لخته خونی برساند

3- عقب کشیدن سوند تا ابزار Solitaire منبسط شده و لخته را به دام بیاندازد

4- کشیدن دوباره ابزار به درون میکروسوند و استفاده از ابزار مکش برای خارج کردن لخته از رگ

شیوه های پیشین از بین بردن لخته های خونی که به تایید FDA رسیده بودند از کارایی زیادی برای خارج کردن لخته های خونی برخوردار نبوده و احتمال از دست دادن لخته با استفاده از این تکنیکها زیاد است. محققان در پروژه ای برای آزمایش کارایی این ابزار جدید و مقایسه آن با ابزارهای دیگر بر روی 144 بیمار آزمایش کرده و دو تکنیک جدید و قدیمی را برای درمان آنها به کار بردند.

نتایج این بررسی ها نشان داد که بازگشت جریان خونی به درون عروق توسط Solitaire در حدود 83 درصد بود در حالی که ابزار قدیمی تر از 48 درصد تاثیرگذاری برخوردار بود. همچنین میزان درمان بدون خونریزی درون جمجمه ای در شیوه جدید 60 درصد و میزان مرگ و میر سه ماه پس از درمان تنها 17 درصد بود.

بر اساس گزارش گیزمگ، همچنین توان مغزی 58.2 درصد از بیماران در شیوه جدید طی 90 روز به حالت عادی بازگشت. این ابزار اکنون دوره سوم آزمایش بالینی خود را پشت سر می گذارد.