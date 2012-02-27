دومین نمایشگاه گل و گیاه در زاهدان گشایش یافت

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف مبادله و معرفی محصولات و خدمات کشاورزی و ایجاد بستر مناسب برای تبادل تجربیات گروه‌ های مربوط با این صنایع در زاهدان گشایش یافت.

محمد رضا براهویی گفت: در این نمایشگاه شرکت هایی از استان های مختلف کشور در بیش از 30 غرفه محصولات و خدمات خود مانند تجهیزات گلخانه‌ ای، آبیاری تحت فشار، کود، سم و خوراک دام را عرضه می کنند.

وی افزود: در این نمایشگاه انواع گل و گیاه زینتی و آپارتمانی نیز به نمایش گذاشته شده است.

وی بیان داشت: در حاشیه این نمایشگاه سمیناری با عنوان اشتغالزایی در زمینه کشاورزی از ایده تا عمل با حضور یکی از اساتید برتر ایران در عرصه کارآفرینی برگزار می ‌شود.

نمایشگاه کشاورزی، گل و گیاه و تجهیزات گلخانه ای تا 11 اسفندماه برای بازدید عموم دایر است.