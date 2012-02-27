جلیل سالاری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توزیع و انتقال سوخت زمستانی به نیروگاههای کشور، گفت: همزمان با کاهش شدید دمای هوای اکثر استان‌های کشور به چندین درجه زیر صفر درجه سانتیگراد امسال میزان گازرسانی به نیروگاهها کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری میزان مصرف سوخت مایع هم در نیروگاههای کشور افزایش یافته است، تصریح کرد: بر این اساس از ابتدای زمستان سالجاری تاکنون بیش از پنج میلیارد و 500 میلیون لیتر بیشتر نفت کوره و گازوئیل در نیروگاهها مصرف شده است.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش 42 درصدی ظرفیت انتقال سوخت مایع به نیروگاهها از مسیر شبکه ریلی، توضیح داد: همچنین امسال نخستین ایستگاه صحرایی سوخت رسانی کشور به منظور تامین سوخت نیروگاهها در شرق ایران راه اندازی شده است.

وی موجودی فعلی ذخیره گازوئیل و نفت کوره نیروگاهها را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در شرایط فعلی نیروگاهها با کمبود سوخت مایع روبرو نیستند.

سالاری با یادآوری اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 19 میلیارد لیتر سوخت مایع به نیروگاههای سراسر کشور منتقل شده است، اعلام کرد: برای انتقال و جابه جایی این حجم گسترده سوخت مایع علاوه بر ناوگان نفتکش‌های جاده پیما از شبکه ریلی هم استفاده شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر حدود 13 هزار نفتکش جاده پیما در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور تردد می‌کنند، تاکید کرد: در حال حاضر 13 انبار نفت ایران به شبکه ریلی راه آهن متصل شده اند.