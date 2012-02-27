مانعی برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: بی‌طرفی و رعایت دقیق قانون به عنوان دو اصل اساسی توسط مجریان انتخابات و پیشگیری از وقوع هر گونه تخلف و بی‌قانونی که همواره مورد توجه و تاکید قرار دارد، سلامت روند انتخابات را تضمین کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در بهترین فضای امنیتی و جشن سیاسی بسر می‌بریم، اظهار داشت: در وهله اول شرایط امنیتی و انتظامی کامل و در وهله دوم همه ابزار و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری برای برگزاری انتخاباتی پرشور و حداکثری در استان آماده شده است.

نیکزاد یادآور شد: هوشیاری و در صحنه بودن مردم، حرکت بر روند قانون، برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط دست اندرکاران امر انتخابات، رعایت اخلاق انتخاباتی و رقابت سالمکاندیداها سبب شده تا فضای سیاسی انتخابات با نشاط باشد و القاعات بدخواهان، معاندین و دشمنان بی‌اثر و ناکارآمد گردد.

وی یادآورشد: دشمنان ایران اسلامی در تلاشند تا انتخابات سرد برگزار شود و مقبولیت و پشتوانه مردمی نظام را زیر سوال ببرند.

استاندار تاکید کرد: هیچ مانع و یا تبلیغات سوئی نمی‌تواند در اراده و عزم پولادین این مردم ولائی، شهید پرور و همیشه در صحنه استان کوچکترین خللی ایجاد کند.

وی افزود: مردم استان با حضور حماسی خود در صفوف به هم پیوسته و فشرده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به دشمن جواب قاطع و دندان شکن خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه این انتخابات تداوم دهنده و تقویت کننده بیداری اسلامی در جهان است، افزود: دل و دیده مسلمانان و آزادیخوان جهان منتظر برگزاری شکوهمند و نتایج خوب این انتخابات سرنوشت ساز است.