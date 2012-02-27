احداث مجتمع فولاد رشتخوار 30 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار رشتخوار از پیشرفت 30 درصدی احداث مجتمع فولاد این شهر خبر داد.

محمدمهدی علیان گفت: کلنگ احداث این مجتمع با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد و حل معضل بیکاری جوانان شهر اوایل مرداد ماه سال جاری در شهرک صنعتی رشتخوار به زمین زده شد.

شهردار رشتخوار افزود: 18 ماه زمان برای ساخت مرحله اول این مجتمع 100 هکتاری در نظر گرفته شده که در پایان این مرحله برای بالغ بر 600 نفر شغل ایجاد می شود.

وی گفت: این مجتمع به راه آهن خواف، رشتخوار، سرخس، بندرعباس و تهران دسترسی دارد.

علیان به تشریح وضعیت شهرک صنعتی رشتخوار پرداخت وگفت: بیش از 1.5 میلیارد تومان تاکنون برای تامین زیرساخت های این شهرک هزینه شده است.

وی بر آمادگی مجموعه مدیریتی شهر رشتخوار برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه گذاران در جهت احداث کارخانه های مختلف در شهرک صنعتی این شهر تاکید کرد.

کمیته استقبال از بهار در سرخس تشکیل شد

شهردار سرخس از تشکیل کمیته استقبال از بهار در این شهرستان خبر داد.

علیرضا اخوان افزود: با توجه به مرزی بودن شهر سرخس و اینکه ما به عنوان پیشانی نظام هستیم باید سعی و تلاش خود را در ایجاد فضای زیبا و با نشاط دو چندان کنیم.

علیرضا اخوان گفت: برهمین اساس برنامه ریزی شده تا ضمن ایجاد سفره هفت سین متناسب به فرهنگ و سنت شهرستان، گلکاری در سطح پارکها، بلوارها و میادین به گونه ای صورت گیرد که چهره ای شاداب را به شهر بخشیده و موجب شادی شهروندان و مسافران و گردشگران نوروزی شود.

وی در ادامه، برگزاری مسابقات شاد و متنوع برای کودکان و نوجوانی در ایام نوروز را از دیگر برنامه های نوروزی شهرداری سرخس عنوان کرد.

شهردار سرخس گفت: برنامه کشیک های نوروزی شهرداری نیز از اسفند ماه جاری تا پانزدهم فروردین 91 تعیین و در حال حاضر اجرایی شده است.

برگزاری نشست کمیته فرهنگی و هنری شهرداری سرخس

نشست هم اندیشی شهردار سرخس با هنرمندان این شهر برگزار شد.

علیرضا اخوان شهردار سرخس در این جلسه گفت: شهرداری درنظر دارد تا به منظور ارج نهادن به مقام هنرمند و بهره گیری از هنر آنان جلساتی را با عنوان کمیته فرهنگی و هنری شهرداری برگزار کند.

وی سپس خواستار اظهار نظر حاضران برای برگزاری هرچه بهتر برنامه های فرهنگی نوروز شد.

اعضای حاضر در این جلسه نیز پس از این سخنان نقطه نظرات خود را در مورد مسایل مختلف فرهنگی شهر از جمله طراحی سفره هفت سین نوروزی بیان کردند.

شایان ذکر است، در این نشست که با حضور روسای کمیسیون های فرهنگی و بانوان شورای اسلامی شهر در محل شهرداری سرخس برگزار شد، برخی از هنرمندان ضمن قدردانی از این حرکت فرهنگی شهردار آمادگی خود را به منظور همکاری با شهرداری اعلام کردند.

آمادگی جغتای برای استقبال از مسافران نوروزی

شهردار جغتای از آمادگی ستاد استقبال از مسافران نوروزی این شهر خبرداد.

محمد پرویزیان گفت: جغتای یکی از مبادی ورودی غربی خراسان رضوی است که زائران مشهد برای رسیدن به پابوس امام رضا(ع) از آن عبور می کنند.

وی افزود: شهرداری جغتای در راستای میزبانی از این مسافرین زیباسازی مبلمان شهری، فضاسازی، نظافت و بهسازی و ساماندهی پارک، تنظیف معابر و خیابان ها بالاخص مبادی ورودی و خروجی شهر را در راس برنامه های کاری خود در اسفند ماه قرار داده است.

پرویزیان همچنین گفت: نظارت کامل بر پمپ بنزین وجایگاه CNGشهرستان و تهیه دستگاه ها و قطعات مورد نیاز این مراکز، همزمان با ذخیره سازی بنزین و گازوئیل و CNGمورد نیاز در ایام نوروز از دیگر اقدامات شهرداری در جهت بهبود خدمات رسانی به مسافران نوروزی است.

وی افزود: اطلاع رسانی و نصب بنر و پارچه راهنما در میدان ورودی شهر، سرویس های بهداشتی و جایگاه پمپ بنزین و تنظیف و نظافت کامل آثار باستانی و اماکن گردشگری و زیارتی موجود در سطح شهر از دیگر اقدامات شهرداری جغتای برای استقبال از مسافران نوروزی است.

شهردار جغتای گفت: شهرداری همچنین خود را برای مقابله با بحران های احتمالی ناشی از بارش شدید باران و جاری شدن سیل آماده کرده است.