به گزارش خبرنگار مهر، «خانم درکمن معلم کیتی، می‌خواهد در مسابقه انتخاب معلم سال شرکت کند، اما کیتی ناگهان به خانم درکمن تبدیل می‌‌شود. همه‌چیز به هم می‌ریزد و بلوایی به پا می‌شود که قابل کنترل نیست. کیتی چگونه می‌تواند به همه چیز سر و سامان بدهد؟» این خلاصه داستان «خانم معلم» است که شخصیت اصلی آن کیتی کارو است.

کیتی کارو، دختری است که می‌خواهد جای آدم‌های دیگر باشد. «ماجراهای کیتی کارو» داستان‌های یک دختر دبستانی به نام کیتی و آرزوهای اوست. در هر کتاب از این مجموعه کیتی برای مدتی تغییر می‌کند و جای کسی دیگر قرار می‌گیرد و ماجراهای تازه‌ای را رقم می‌زند. او هربار دوستانش سوزان، جورج و مسئولان مدرسه را هم با مشکلات خود درگیر می‌کند و در نهایت خودش گره اصلی داستان را باز می‌کند و به شناخت تازه‌ای از شخصیت‌ها و دنیای اطراف خود می‌رسد.

«خانم معلم» یکی از کتاب‌های مجموعه ماجراهای کیتی کارو است که پیش از این کتاب‌های «هرکسی جز خودم»، «گمشده»، «جنگ غذایی»، «از قانون متنفرم» و «کوچولوی ناز» از آن منتشر شده است. این داستان در 10 فصل نوشته شده است.

نانسی ای کرولیک نویسنده آمریکایی متولد بروکلین در نیویورک است که بیش از 150 کتاب برای نوجوانان نوشته است. بیشتر شهرت این نویسنده به دلیل نوشتن کتاب‌های «چگونه از دبیرستان نجات یافتم» و «کیتی کارو» است. کرولیک به همراه همسر آهنگ‌سازش و دو فرزندش در منهتن نیویورک زندگی‌ می‌کند. سری کتاب‌های «کیتی کارو» توسط جان و وندی تصویرگری شده و توسط انتشارات گروه پنگوئن در لندن منتشر می‌شود.

خاکبازان مترجم کتاب‌های این مجموعه معقتد است در این کتاب‌ها، نویسنده بدون شعار و آموزش مستقیم، قرار گرفتن در شرایط مختلف و چگونگی مواجهه با آن را به بچه‌ها یاد می‌دهد. به خصوص شرایطی که برای بچه‌ها سئوال‌برانگیز است و این کار جدیدی است که من تا به حال نمونه‌اش را ندیده‌ام.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

کیتی احساس کرد، چشم‌هایش پر از اشک شده است. او برای کاری که نکرده بود، تنبیه می‌‌شد. این بدترین احساسی بود که هر کسی ممکن است داشته باشد. کسی در راهروی مدرسه نبود. کیتی به طرف دفتر آقای کین مدیر مدرسه حرکت کرد. ناگهان احساس سرما کرد. نسیم ملایمی به گردنش می‌وزید. کیتی نگاهی به اطراف انداخت تا ببیند پنجره‌ای باز است یا نه، اما همه پنجره‌های راهرو کاملا بسته بودند؛ درها هم همین‌طور. نسیم از بیرون نمی‌آمد. آه، نه... باد جادویی برگشته بود.

ظرف چند ثانیه، نسیم ملایم به گردبادی تبدیل شد و در اطراف کیتی شروع به چرخیدن کرد. کیتی چشم‌هایش را محکم بست. گردباد قوی‌تر شد؛ آن‌قدر قوی که کیتی فکر کرد ممکن است او را با خود ببرد. بعد، گردباد ناگهان متوقف شد، درست همان‌طور که شروع شده بود. باد جادویی رفته بود. این باد فقط یک معنی داشت؛ کیتی به یک نفر دیگر تبدیل شده بود اما چه کسی؟...

این کتاب با 64 صفحه، شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت 2 هزار و 500 تومان منتشر شده است.