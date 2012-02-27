ضرورت انتخاب مشاوران و پیمانکاران خبره در مدیریت طرحهای اجرایی آبفا

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ملایی پیش ازظهر دوشنبه در نشستی در شرکت آب و فاضلاب شهری همزگان به بیان برخی چالشهای پیش روی طرح های صنعت آب و فاضلاب پرداخت و گفت: انتخاب مشاوران و پیمانکاران خبره در مدیریت طرحهای اجرایی صنعت آب و فاضلاب از راهکارهای ارتقای طرح های مطالعاتی و اجرایی است.

ملایی افزود: ناکارآمد بودن روشهای گزینش مشاور (قیمت – امتیاز فنی )، مدیریت پروژه نامناسب، عدم تخصیص به موقع منابع مالی و عدم هماهنگی لازم کارشناسان دفاتر فنی و اجرا در مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی از جمله مشکلات مربوط به کارفرماست که در مرحله مطالعات طرح ها با آن مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: عدم استفاده لازم از روشهای نوین روز، عدم همکاری و پاسخ به موقع از طرف کارفرما و کمبود مشاورین خبره نیز از جمله چالشهای مربوط به بخش مشاور طرح های اجرایی و مطالعاتی است.

ملایی با بیان اینکه انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار، ابلاغ قرارداد، اجرای عملیات و مدیریت پروژه از مراحل انجام طرح های اجرایی در صنعت آب و فاضلاب است، عنوان کرد: تغییرات نرخ مواد اولیه و مصالح در بازار، نحوه پیش پرداخت و پیش بینی تعدیل، عدم کارایی بخشنامه تعیین دامنه قیمت مناسب، برخی از مشکلات موجود در مراحل برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار طرح ها در بخش دولتی است.

وی اظهارداشت: در بخش مشاور با توجه به مشکلاتی که در مراحل تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه وجود دارد، مشارکت مؤثر در ارزیابی کیفی – فنی – مالی اسناد مناقصه گران و آشنایی با قوانین برگزاری مناقصه و بخشنامه ها بسیار ضروری است.

ملایی همچنین ارائه پیشنهاد قیمت نامناسب از طرف مناقصه گران و کمبود پیمانکاران و مناقصه گران توانمند را از مشکلات بخش پیمانکاران و مناقصه گران عنوان کرد.

معاون فنی و مهندسی آبفای هرمزگان در ادامه این گردهمایی به تشریح راهکارها ی مقابله با این چالشها پرداخت و اظهار داشت: در این راستا در بخش حاکمیتی و دولتی نیازمند شفاف سازی قانون مناقصات، تجدید نظر در نحوه واگذاری رتبه پیمانکاران و اعمال معیارهایی از قبیل وجود تیم فنی مناسب، تجهیزات لازم و... در تخصیص رتبه پیمانکاران و اصلاح نحوه انتشار فهرست بهاء از طریق اعمال ضرایب وبه روز رسانی فصلی در قیمت پایه فهرست بهاء هستیم.

وی افزود: در بخش کارفرما باید ضمن دقت نظر در انتخاب اعضاء کمیته فنی و بازرگانی با توان و تجربه مناسب و آموزش پرسنل فنی و مهندسی و بخش قراردادی، برگزاری مناقصات بصورت دو مرحله ای و عمومی صورت گیرد.

ملایی همچنین به کارگیری پرسنل متخصص مجرب در بخش قراردادی، فنی، اجرایی، متره و برآورد و آموزش پرسنل بخش قراردادی و فنی را پراهمیت دانست و گفت: در بخش پیمانکاران، ایجاد دفتر فنی و قراردادها در ساختار سازمانی و استفاده و بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب و آشنا با قوانین و تجدید نظر در نحوه واگذاری رتبه پیمانکاران و اعمال معیارهایی از قبیل وجود تیم فنی مناسب، تجهیزات لازم و .... در تخصیص رتبه پیمانکاران از نیاز های ضروری این بخش است که باید به آنها پرداخته شود.

ملایی با تاکید بر اهمیت مدیریت تغییرات پروژه، تصریح کرد: پروژه ها به ندرت براساس آنچه برنامه ریزی شده اند پیش می روند که می طلبد محصولات خروجی و اهداف پروژه به دقت بررسی شده تا علاوه بر قرار گرفتن تغییرات در خطوط مبناء، شاهد کمترین تغییرات در این زمینه باشیم. همچنین باید تیم پروژه در زمان مقتضی امکان دریافت مسائل و مشکلات را در اختیار داشته و درخواست اقدامات اصلاحی در پروژه ارائه دهند.

به گفته وی نحوه واگذاری املاک برای پروژه های عمرانی، ایجاد ساختار پیمانکاران تامین نیروی فنی، ماهر و نیمه ماهر جهت به کارگیری و مشارکت آنها به عنوان پیمانکار همکار در کنار پیمانکاران اصلی پروژه ها در بخش دولتی و حاکمیتی و فقدان نیروهای متخصص لازم و عدم پیش بینی ماشین آلات و تجهیزات لازم و کافی جهت اجرای کار در بخش مشاور نمونه ای از چالشهای اجرای عملیات و مدیریت پروژه طرح های صنعت آب و فاضلاب است.

ملایی بر تصحیح روند کنونی تأمین و تخصیص منابع مالی، تنظیم موافقت نامه های ملی توسط مراکز استانها ( تمرکز زدایی)، تفویض اختیار واگذاری عرصه مورد نیاز پروژه ها به کمیته ها برنامه ریزی و کار گروههای امور زیر بنایی استانها، تقویت مشاوران از طریق بازنگری در نحوه واگذاری رتبه مشاورین در بخش دولتی و آموزش نیروی انسانی در بخش شرایط عمومی و بخشنامه ها – مدیریت ساخت و کنترل پروژه و استفاده از مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی، وام و... در بخش کارفرما، به عنوان برخی راهکارهای پیشنهادی جهت رفع چالشهای پیش روی پروژه ها تاکید کرد.