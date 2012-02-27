یزد در مسابقات کانوپولو قهرمانی کشور حضور می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کانوپولو آقایان استان یزد متشکل از علی زینلی، محسن جعفری، حامد نوری، احسان حاتمی، محمود بهرامی، محمود بافقی، سید محمد سجادی پور و محسن مرتضوی مهریزی به سرپرستی و مربیگری سید محمدمهدی نبوی در مسابقات قهرمانی کشور حضور خواهد یافت.

مسابقات کانوپلو قهرمانی کشور از 13 اسفند ماه به مدت سه روز در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

دعوت از 15 داور فوتبال استان جهت قضاوت مسابقات کشوری



از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال، 15 داور یزد برای قضاوت مسابقات لیگ های کشوری دعوت شدند.



سید مهدی طباطبایی، علی سالم و محمدعلی شایق برای قضاوت مسابقه بین تیم های سپاهان نوین اصفهان و مینا نخل میناب دعوت شدند.

این مسابقه در چارچوب لیگ دسته سه فوتبال کشور دهم اسفند ماه در اصفهان برگزار می شود.

علی فتاحی، مهدی امام و بهروز رحیمی نیز برای قضاوت مسابقه بین تیم های مس کرمان و نفت مسجد سلیمان دعوت شدند.

این مسابقه در روز نهم اسفند در ورزشگاه سلیمی کیا کرمان برگزار می شود.

مجتبی بیطرف، میثم زارع و سجاد ثنایی برای قضاوت مسابقه بین تیم های مس کرمان و برق شیراز در رقابت های لیگ نوجوانان کشور دعوت شدند.

عباس نمرودی، سعیدرضا رضایی و سجاد زارع هم قضاوت مسابقه بین تیم های بهمن اراک و مس کرمان را در چارچوب لیگ نونهالان کشور که روز دهم اسفند در کرمان برگزار می شود بر عهده دارند.

کاظم برزن، محمدرضا چلنگری و علی یعقوبی هم مسابقه فجر شهید سپاسی و سپاهان اصفهان را که در دهم اسفند در شیراز برگزار می شود، قضاوت خواهند کرد.



تیم آینده سازان الف قهرمان مسابقات بسکتبال جوانان شهرستان یزد



مقام قهرمانی مسابقات دسته جات آزاد بسکتبال جوانان شهرستان یزد به تیم آینده سازان الف رسید.



مسابقات دسته جات آزاد بسکتبال جوانان شهرستان یزد با حضور هشت تیم در سالن تختی مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد یزد برگزار شد که در پایان این مسابقات تیم آینده سازان الف برسکوی قهرمانی ایستاد و تیم های نرسی آباد و سازمان جوانان زرتشتی مقام های دوم و سوم را کسب کردند.