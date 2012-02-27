36 دوره آموزشی در راستای ارتقاء منابع انسانی صنایع کوچک کرمانشاه برگزار شد

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای امر آموزش، شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه در سال جاری اقدام به برگزاری 36 دوره آموزشی با موضوعات مهارتی، کارآفرینی و مدیریتی کرده است در این دوره های آموزشی که با حضور 740 نفر از صاحبان و مدیران و کارکنان صنایع همراه بوده است در مجموع 12 هزار و 305 نفر ساعت آموزش به صنایع کوچک استان ارائه شده است.

شاهمرادی افزود: برای برگزاری مطلوب این دوره های آموزشی از موسسه ها ی معتبر و اساتید مجرب و توانمند استان و کشور استفاده شده و پس از تشکیل شورای آموزش صنعت استان و انجام نیاز سنجی و تدوین تقویم آموزشی، اطلاع رسانی گسترده از طرق مختلف به صنایع کوچک استان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه گفت: به ویژه در خصوص آموزشهای کارآفرینی برای سرمایه گذاران و صنعتگرانی که قصد ورود به فضای کسب و کار را داشته اند، یک پکیج آموزش 60 ساعته شامل 9 دوره طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: دوره های آموزشی این پکیج شامل دانش مدیریت، توانایی و مهارت بازبینی مالی و مرور امکانسنجی، آشنایی با قوانین و مقررات و الزامات فضای کسب و کار و توسعه منابع انسانی بوده است و بر اساس ارزیابی های انجام شده تاثیر به سزایی در ارتقاء دیدگاه مدیران واحدهای صنعتی و آشنایی آنها با فرصتها و تهدیدهای پیش رو داشته است.

شاهمرادی در پایان گفت: در راستای پایش و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به صنایع کوچک استان، میزان اثربخشی هریک از دوره های آموزشی برگزار شده سنجش شده است بدین ترتیب که مدتی پس از برگزاری دوره میزان تاثیر آموزش ارائه شده بر عملکرد مخاطب آموزشی از دیدگاه خود مخاطب، مسئول بالا دستی مخاطب و مدیر واحد صنعتی بررسی و نتایج حاصله در جهت دهی آموزش و ارتقاء اثر بخشی خدمات آموزشی آتی بکار گرفته خواهد شد.

براساس این گزارش، این دوره های برگزار شده شامل رشته های: دوره انبارداری صنعتی، استراژدی بازاریابی داخلی و بین المللی، تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری، ایمنی و بهداشت، آمزش زبان انگلیسی، تشریح الزامات مستند سازی مدیریت کیفیت استاندارد، اصول برنامه ریزی مدیریت کسب و کاردر صنایع کوچک، مدیریت مالی و روشهای تامین منابع مالی صنایع کوچک، مبانی کارآفرینی هستند.