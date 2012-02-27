داشتن کارت ملی برای اخذ رای الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رجبی اظهار کرد: در راستای اجرای مواد قانونی مرتبط با انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با توجه به اجرای مکانیزه این دوره از انتخابات در تمامی حوزه ها، همراه داشتن کارت ملی توسط رای دهندگان اجباری است.



وی ادامه داد: وزارت کشور از مدتها قبل برای اجرای مکانیزه این دوره از انتخابات تمهیداتی را فراهم کرده است که استقرار دستگاه کارت خوان جهت ثبت مشخصات فردی از طریق کارت ملی ، یکی از همین اقدامات می باشد.



مسئول کمیته اجرایی ستاد انتخابات استان اضافه کرد: به همین منظور از واجدین شرایط رای در استان انتظار دارد، در روز رای گیری به طور حتم کارت ملی و شناسنامه خود را همراه داشته باشند.



وی گفت: کاربران رایانه شعب اخذ رای در سراسر آذربایجان شرقی به هنگام مراجعه رای دهندگان از طریق دستگاه بارکد خوان اطلاعات سجلی افراد را به وسیله کارت ملی و از سایت سازمان ثبت احوال بازخوانی و مشخصات رای دهندگان را بررسی خواهند کرد.