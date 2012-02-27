سعی کردیم به سمت مضامین مذهبی پیش برویم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ربانی‌غریبی در برنامه شب گذشته "شبهای روشن" شبکه جام‌جم، در مورد سیاست‌های جشنواره فیلم 100 گفت: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با سیاست هایی که در سطح کلان هنر کشور دارد، جشنواره فیلم 100 را برگزار می کند و هدف اصلی حوزه هنری کشف و جذب استعدادهای جوان هنری است چرا که شرکت کنندگان این جشنواره در بخش ملی زیر 35 سال هستند.

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره فیلم 100 در ادامه افزود: این جشنواره 160 اثر در حوزه جهاد اقتصادی دریافت کرد. ساختار سینمایی کشور ما نیاز به برخی تغییرات دارد که قالب 100 ثانیه ای بسیار می‌تواند در این زمینه کمک کند.

وی جشنواره هشتم فیلم 100 را در بعد بین‌الملل دارای رشد صد در صدی نسبت به سال‌های گذشته دانست و ادامه داد: جشنواره امسال به خوبی از سوی کشورهای دیگر مورد توجه قرار گرفت و مضامین فیلم‌هایی که در این بخش عرضه شد مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

وی در مورد انتشار فراخوان جشنواره به زبان های مختلف توضیح داد: برای این که همراهی کشورهای مختلف را در جشنواره هشتم فیلم 100 داشته باشیم فراخوان جشنواره امسال به ده زبان چاپ شد و با دریافت این فراخوان از سوی سفرا و رایزن های فرهنگی و انتشار آن در سایت های اینترنتی شاهد استقبال بیشتری از سوی کشورهای دیگر بودیم.

ربانی در پاسخ به این پرسش که چرا زمان 100 ثانیه برای فیلم ها درنظر گرفته شد، تصریح کرد: طبق تعریفی که آقای حاتمی‌کیا از عدد 100 بیان کردند "صد هم رند است و هم رندی دارد" و در حوزه بین‌الملل هم عدد 100 عددی برای نمره دهی است و از آن جایی که زمان خیلی کوتاه مدنظر برگزارکنندگان جشنواره بود زمان 100 ثانیه و نام صد برای جشنواره مناسب به نظر می‌رسید. در واقع تمرین موجزگویی باعث می‌شود مدیوم 100 ثانیه‌ای را جدی بگیریم.

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره فیلم 100 با اشاره به حرکت جشنواره امسال در جهت جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: این جشنواره 160 اثر در حوزه جهاد اقتصادی دریافت کرد. ساختار سینمایی کشور ما نیاز به برخی تغییرات دارد که قالب 100 ثانیه‌ای بسیار می‌تواند در این زمینه کمک کند.

وی درباره همکاری با سازمان هایی مانند هلال احمر بیان کرد: بسیاری از هنرمندان دوست داشتند به کشور سومالی بروند اما این امکان فراهم نبود ما توانستیم با همکاری هلال احمر جمعی را به سومالی بفرستیم تا از نردیک با مردم این کشور آشنا شده و بتوانند در این زمینه آثار سینمایی تولید کنند.

حبیب ایل‌بیگی مدیر روابط عمومی حوزه هنری هم در مورد ویژگی این جشنواره نسبت به جشنواره‌های دیگر گفت: در سال‌های 76 تا 80 که در انجمن سینمای جوان فعالیت می‌کردم، تلاش داشتیم تا آثار جشنواره دیده شود و این آثار در تلویزیون و سینما پخش شوند اما این اتفاق به صورت جدی رخ نداد در حالی که در جشنواره فیلم 100 از سال گذشته فیلم‌های بخش رقابتی از شبکه‌های مختلف سیما نمایش داده شدند.

مدیر روابط عمومی حوزه هنری در ادامه افزود: به نظر می‌رسد جای جشنواره‌ای با شعار اخلاق در سینمای کشور ما خالی بود و اتفاق خوبی افتاده که کوتاه بودن موجب شده بسیاری از جوانان بتوانند فیلم بسازند. پیام‌هایی که در فیلم‌های این جشنواره مطرح می‌شود آثار این جشنواره را از جشنواره‌های دیگر مجزا می‌کند.

وی در مورد شیوه انتخاب افرادی که تا به حال در جشنواره 100 تقدیر شده‌اند، اظهار کرد: با توجه به این که بسیاری از سینماگران از حوزه هنری کار خود را آغاز کرده اند و آثار بسیاری در حوزه اخلاق ساخته شده است با توجه به این معیارها سعی کردیم هنرمندانی را انتخاب کنیم که در حوزه هنری یک یا دو فیلم ساخته‌اند و این فیلم‌ها فیلم‌هایی ارزشی بوده‌اند.