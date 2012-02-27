مرغ باغ ملکوت پرید

به گزارش خبرنگار مهر، روند پاک شدن نقاشیهای دیواری از مشهد به تهران رسید. در حالی که هنوز اعتراضات به پاک شدن نقاشیهای شاهنامه بر دیوارهای شهر مشهد ادامه دارد، نقاشی دیواری خیابان شهید سپهبد قرنی از دیوار این خیابان در حال پاک شدن است.
بنا بر این گزارش دیواری که این نقاشی بزرگ بر ان نقش بسته دوتکه است که بر یکی تمثال شهید قرنی؛ نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش ایران پس از انقلاب که در سوم اردیبهشت ۱۳۵۸ بدست گروه فرقان به شهادت رسید، نقش بسته و بر تکه دیگر شعر مولانا که میگوید: "مرغ باغ ملکوتم نیام از عالم خاک" نقش بسته بود که این اثر هم اکنون در حال پاک شدن است.
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