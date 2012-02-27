کلاس آموزش کمکهای اولیه ویژه ناشنوایان تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کلاس با شرکت 40 ورزشکار و مربی ناشنوا،‌ به مدرسی دکتر میر حیدری رئیس اداره آموزش و برنامه ریزی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ‌با حضور رابطی از انجمن ناشنوایان در سالن آمفی تئاتر اداره ورزش اجرا شد.

گفتنی است مقرر شد تا پایان سال، یک کلاس دیگرنیز برای ورزشکاران و مربیان ناشنوا برگزار شود.

درخشش کاراته کاران تهرانی در مسابقات قهرمانی بودوکای ایران

کاراته کاران تهرانی در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی بودوکای ایران، درخشش فوق العاده ای داشتند.

این دوره از مسابقات با حضور بیش از 650 نفر از 15 استان در مجموعه ورزشی گلشهر برگزار شد، تیم تهران در مجموع تمامی رده های سنی به مقام اول دست یافت.

قهرمانی کاراته کاران تهرانی در مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان

تیم کاراته بانوان استان تهران درجریان مسابقات انتخابی تیم ملی به مقام اول دست یافت.

این مسابقات در بخش سبکهای آزاد در سالن کبکانیان برگزار شد و طی آن 65 کاراته کار از 19 استان با هم مبارزه کردند.

گفتنی است در این رقابتها از تیم تهران، فاطمه رویگری، فاطمه رضایی، عاطفه امان پور و سپیده یزدان مهر مدال طلا، عاطفه رساز، سارا نورالهی، افسانه جولانی و الهه محمدی صاحب مدال نقره و سما مولایی، لیلا پیری، الهه محمود پور و زهرا پهناور مدال برنز را به خود اختصاص دادند.

همچنین در بخش تیمی نیز در رده جوانان، تهران "ب" با دو مدال طلا و یک نقره و تهران"الف" با یک طلا و یک برنز، به ترتیب، اول و دوم شدند و کرمان نیز به مقام سوم رسید.

در بخش تیمی بزرگسالان، تهران "الف" با یک مدال طلا، سه نقره و یک برنز بالاتر از خراسان رضوی و اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد.

سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جنوب غرب تهران برگزار شد

سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو حوزه جنوب غرب تهران با عنوان جام ولایت با قهرمانی تیمهای سرعت فیلتر و مجتمع تولیدی کردان در خانه تکواندو برگزار شد.

این رقابتها با حضور 87 شرکت کننده، در گروههای سنی نونهالان و نوجوانان باشرکت تیمهای افغانستان، منتخب افغانستان، عراق، سرعت فیلتر، تولیدی کردان و هرکدام دو تیم، برگزارشد.

گفتنی است در این رقابتهای تنگاتنگ هوگوپوشان با هم در گروه سنی نونهالان، سرعت فیلتر با 67 امتیاز قهرمان، منتخب افغانستان با 46 امتیاز نایب قهرمان و هوگوپوشان عراق مقام سوم شدند.

همچنین در رده سنی نوجوانان مجتمع تولیدی کردان با 90 امتیاز و اقتدار کامل جام اول را از آن خود کردند، انجمن افغانستان با 35 امتیاز بر سکوی دوم ایستاد و تیم عراق با 31 امتیاز سوم شد.

در پایان از سوی کمیته برگزاری، یدالله تیموریان از تیم سرعت فیلتر و مهدی چروکی از مجتمع تولیدی کردان به عنوان فنیترین مربیان معرفی شدند.

سپهر ملکی و آرش درباره در گروه سنی نونهالان عنوان فنیترین بازیکن را از آن خود کرده و در گروه سنی نوجوانان نیز فرهاد فروغی و محمد حسن علی به عنوان فنیترین بازیکن معرفی شدند و غلامرضا عزیزی و یدالله پیرهادی بهترین قضاوت کنندگان شدند.