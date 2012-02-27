مدرسه نمونه در سطح البرز در هفته منابع طبیعی انتخاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب مدرسه خوب و نمونه در هفته منابع طبیعی در سطح استان البرز با همکاری دستگاه های ذیربط دنبال می شود.

این امر با هدف تبیین ارزش منابع طبیعی به عنوان یک ثروت و اهمیت دنبال می شود ضمن اینکه حفاظت از درختان و توسعه آنها در هفته منابع طبیعی از دیگر برنامه ها است.

معیارهای همکاری در توسعه طرح همیاران طبیعت ، همکاری مدیران و مسئولان مدارس در ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین دانش آموزان، برگزاری مسابقات ترویجی و اجرای طرح نقاشی دیواری در مدارس تحت عنوان یک کتاب با موضوع منابع طبیعی در محوطه داخلی و فضای دیوارمدارس، از جمله موارد و ملاک ای انتخاب مدرسه خوب و نمونه است.

سمینار دانشجویان منابع طبیعی در دانشگاه محیط زیست کرج برگزار شد

سمینار دانشجویی فارغ التحصیلان رشته مهندسی منابع طبیعی با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه محیط زیست برگزار شد.

در این سمینار یک روزه که بیش از ۷۰ تن از اعضای هیئت علمی، کارشناسان، دانش آموختگان محیط زیست و دانشجویان رشته های مختلف شرکت کردند، فارغ التحصیلان رشته مهندسی منابع طبیعی – گرایش محیط زیست به صورت انفرادی و گروهی اقدام به ارائه مقالات و دستاوردهای علمی خود در حوزه های مختلف کردند.

ارائه شناسنامه مناطق حفاظت شده، بررسی فون و فلور مناطق حفاظت شده، نانوتکنولوژی و محیط زیست، سرنوشت ببر مازندران، انرژی های پاک و مدیریت پسماند از جمله موضوعاتی بود که دانشجویان با ارائه مقاله، فیلم، کلیپ تصوری و نمایش اسلایدهای پاورپوینت در خصوص آن به بحث و بررسی پرداختند.

در این سمینار که مهمانانی از دیگر دانشگاهها نیز حضور داشتند، دانشجویان به پرسشهای مطرح شده در خصوص مقالات ارائه شده پاسخ دادند.



اولین نشست اعضای جدید شورای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران برگزار شد



اولین نشست اعضای جدید شورای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران ( INEC ) با حضور نظام الدین برزگری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و اعضای شورای این کمیته در سازمان ملی استاندارد برگزار شد.



در این نشست به هفت نفر از اعضای هیئت اجرایی دوره قبل تقدیرنامه و 31 اعتبارنامه به اعضای شورای جدید توسط ریئس سازمان ملی استاندارد اهدا شد ضمن اینکه جلسه با انتخاب اعضای ادامه یافت و یک نفر رئیس سنی و دو ناظر از بین اعضای حاضر انتخاب و سپس اعضای هیئت رئیسه و اعضای کمیته اجرایی و یک نفر بازرس برای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران به شرح زیر انتخاب شدند:

سید محمد تقی بطحائی دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان رئیس، هوسپ سرکیسیان مشاور معاونت برنامه ریزی و تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان نایب رئیس.

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، محمودرضا عبهری نماینده سندیکای صنعت برق، مصطفی نوروزیان مدیر عامل و مدیر تحقیق و توسعه شرکت گام الکتریک و سید محمد قاضوی بازنشسته مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز به عنوان اعضای هیئت اجرایی و محمد پیرستانی مدیر تحقیق و توسعه شرکت سرایش به عنوان بازرس انتخاب شدند.

تیم دانشگاه محیط زیست در دو رشته به عنوان دست یافت



در ادامه مسابقات کارکنان دانشگاههای استان البرز، تیم دانشگاه محیط زیست در رشته های پرتاب دارت و بدمینتون به عنوان دست یافت.

در این مسابقات که در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد، در رشته پرتاب دارت، جلیل رحیمی به عنوان نخست دست یافت و محمود عسکریان نیز موفق به کسب عنوان سوم شد.

در مسابقات بدمینتون نیز امیر بنی اسدی توانست در جای سوم مسابقات انفرادی قرار بگیرد.

برگزاری سخنرانی "نگاهی بر تحقیقات اخیر صنایع غذایی در کانادا" در پردیس کشاورزی

سخنرانی علمی "نگاهی بر تحقیقات اخیر صنایع غذایی در کانادا" در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود و این پردیس در این راستا همکاری خواهد کرد.

برگزاری سخنرانی "نگاهی بر تحقیقات اخیر صنایع غذایی در کانادا" در پردیس کشاورزی از سوی گروه مهندسی صنایع غذایی پردیس برگزار می شود.

سخنرانی یادشده توسط دکتر آذرنیا انجام می شود ضمن اینکه این سخنرانی پانزدهم اسفندماه ساعت ده صبح در تالار خاکشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران که در کرج مستقر است، برگزار خواهد شد.

برگزاری دوره ضمن خدمت نرم افزار امتحانات استثنایی در البرز

دوره ضمن خدمت نرم افزار امتحانات استثنایی در البرز برگزار شد و دستگاه های ذیربط از جمله اداره کل آموزش و پرورش این استان در این خصوص همکاری کرده اند.