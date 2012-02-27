11 اسفند؛ اختتامیه پنجمین جشنواره قند پارسی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرور رجایی مدیر اجرایی ششمین جشنواره قند پارسی با بیان این که این جشنواره با هدف ایجاد عرصه‌ای برای بروز و ظهور استعدادهای جوانان افغانستان و ایجاد امکان ارائه آثارشان شکل گرفت، افزود: این جشنواره می‌تواند موجب تعاملات فرهنگی و ادبی با کشورهای فارسی زبان باشد که از ابتدا مد نظر برگزارکنندگان آن بوده است.

رجایی گفت: جشنواره قند پارسی از برنامه‌های خانه ادبیات افغانستان است که از تابستان 1382 توسط عده‌ای از شاعران و نویسندگان افغانی ساکن تهران با هدف تعامل بیشتر فارسی زبانان سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان راه اندازی شد.

او اضافه کرد: از دیگر انگیزه‌های ما این بوده که استعداد جوانان هنر دوست افغانستان را کشف کنیم و شاعران و نویسندگان جوان افغانی بتوانند جایگاهی برای ارائه آثارشان داشته باشند.

مدیر اجرایی ششمین جشنواره قند پارسی با بیان این که امروز جشنواره قند پارسی یگانه جشنواره‌ای است که با محوریت ادبیات افغانستان به فعالیت مشغول است، افزود: این جشنواره جایگاه ویژه خود را پیدا کرده و حتی دولت افغانستان تاکنون به این توفیق دست نیافته که چنین جشنواره‌ای را راه اندازی کند.

او گفت: این جشنواره توانسته امکانی را فراهم سازد تا شاعران و نویسندگان مهاجر افغانستان در هر جای جهان بتوانند آثارشان را عرضه کنند و از این طریق شناخته شوند و همچنین عاملی بوده برای تعامل با کشورهای فارسی زبان به ویژه ایران که آبشخور ادبیات متعهد و ادبیات پایداری این دو کشور یکی است.

محمد سرور رجایی با بیان اینکه جشنواره قند پارسی در آغاز هر سال برگزار می‌شد، اما به دلیل وجود محدودیت‌ها و مشکلات اکنون 2 سالانه برگزار می‌شود، درباره داوری در این جشنواره گفت: آثار ارسال شده به جشنواره قند پارسی هم در بخش شعر و هم در بخش داستان توسط داوران افغانی و ایرانی داوری می‌شوند، زیرا در نظر داشتیم که نگاه‌ها و منظرهای داوران متفاوت باشد تا هیچ نکته‌ای پوشیده نماند و حقی از کسی ضایع نشود.

او با بیان اینکه در اختتامیه (11 اسفند ماه) در 3 رشته داستان، شعر کلاسیک و شعر نو، هر کدام 3 برنده خواهیم داشت، افزود: در هر کدام از این شاخه‌ها 2 نفر نیز شایسته تقدیر شناخته شده‌اند که در روز اختتامیه از آنها نیز تقدیر خواهد شد.

رجایی با بیان اینکه این جشنواره توانسته جوانان زیادی را به سوی ادبیات بکشاند و شاهدیم که هنرمندان جوان بسیاری آثارشان را به این جشنواره فرستاده‌اند، افزود: این جشنواره همچنین مورد تایید و تشویق پیشکسوتان ادبیات افغانستان چه در ایران چه در افغانستان نیز قرار گرفته است.