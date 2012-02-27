به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر امروز دوشنبه در نشستی خبری که در دفتر مرکزی جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد به سئوالات خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ داد.

در ابتدای این نشست وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نقش کلیدی ایثارگران را در لیست جبهه متحد اصولگرایان چطور ارزیابی می کنید، گفت: اینکه چه کسی وزنش بیشتر و یا کمتر است یک مسئله درون گروهی است، بسیاری از نیروهایی که در این لیست قرار نگرفتند چهره های موجهی هستند که یا به دلیل سیاسی حذف شدند و یا رای آور نبودند.

وی با اشاره به حذف مطهری از لیست جبهه متحد گفت: من خودم از این موضوع ناراحت هستم اما اینطور نیست که لیستی که مطهری در آن قرار دارد رای بیاورد.

تنها فهرست انتخاباتی رای آور فهرست جبهه متحد است

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه تنها فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان رای می آورد، گفت: فهرست های دیگر انتخاباتی رایی ندارند و تنها ممکن است چند چهره شاخص آنان رای آور باشد و اینطور نیست که مردم به 30 نفر حاضر در لیست آنان رای دهند.

وی همچنین در مورد ساکتین فتنه که توسط یکی از خبرنگاران مورد سئوال قرار گرفت، گفت: ما باید از رهبر و امام مان جلو نیفتیم و ملزم به رفتار رهبری باشیم، اینکه بعضی ها اعتقاد داشتند به همان هفته اول برویم فتنه گران را بگیریم و بکشیم این عمل را من تایید نمی کنم.

باهنر افزود: حماسه 9 دی، حماسه بزرگی بود که ارث کسی نیست که طومار فتنه پیچیده شد و ما هم در این دریا همچون قطره ای بودیم.

وی با بیان اینکه مجلس کارش مرگ بر کسی گفتن و یا درود بر کسی فرستادن نیست، گفت: نباید ظرفیت مجلس را مختص به فتنه و یا امثال این موضوعات کرد.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه مجلس نهم باید یک مجلس کارآمد باشد گفت: کاندیداهایی که به مجلس می روند باید تخصص، تجربه و کارآیی لازم را داشته باشند و تجربه یک کارنامه خوب مدیریتی است که باید یک کاندیدا داشته باشد.

وی افزود: مملکت باید با حکمت اداره شود و نه با شعار. کشور نیاز به برنامه های جدی و سیاست های راهبردی دارد. بنابراین نمایندگان باید برنامه ای کارآمد و درستی برای مجلس داشته باشند.

باهنر اجرای برنامه پنجم توسعه را مهمترین وظیفه مجلس نهم دانست و گفت: مجلس اگر دولت را قانع و وادار به اجرای برنامه پنجم کند وظیفه اصلی اش را انجام داده است.

وی همچنین اصولگرایان را اکثریت مجلس نهم دانست و گفت: هیچ کدام از این لیست های متعدد انتخاباتی رای نمی آورد و تنها اشخاص حقیقی رای آور هستند. بنابراین پیش بینی می کنیم که اصولگرایان جبهه متحد اکثریت مجلس را تشکیل دهند. ممکن است گرایش های مختلف سیاسی در مجلس باشد اما باید آن را مدیریت کرد.

باهنر همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا سئوال از رئیس جمهور در روزهای باقیمانده پایانی مجلس به صلاح هست یا خیر، گفت: سئوال از رئیس جمهور وظیفه قانونی نمایندگان است که اگر یک چهارم از نمایندگان درخواست کنند چه موافق باشیم چه نباشیم باید آن را اجرا کنیم.

وی تاکید کرد: سئوال از رئیس جمهور خلاف مصلحت کشور نیست. بنابراین در روزهای پایانی مجلس سئوال از رئیس جمهور حتما صورت می گیرد. به خصوص با اشتباهی جدی که رئیس جمهور بعد از 11 روز خانه نشینی داشتند نمایندگان قاطع شدند که از وی سئوال کنند.

عضو جبهه پیروان انقلاب اسلامی با اشاره به طول کشیدن طرح سئوال از رئیس جمهور گفت: در گذشته امضاها شناور بود بنابراین نمی توانستیم اقدام کنیم اما الان بیش از 70 نفر از نمایندگان تصمیم قاطع برای سئوال از رئیس جمهور گرفته اند که رئیس جمهور نیمه دوم اسفند ماه باید پاسخگوی آنان باشد.

وی ضمن دفاع از عملکرد مجلس هشتم گفت: مجلس هشتم به خصوص در امر قانونگذاری خوب عمل کرده که تصویب قانون برنامه پنجم توسعه از مهمترین اقدامات این مجلس بوده است.

باهنر افزود: در امر نظارت نیز مجلس هشتم پیشرفت خوبی داشته و نظارت بر اجرای را ضابطه مند کرده و هر هفته گزارش و جدولی از ارزیابی به تاخیر افتادن اجرای قانون توسط دولت وجود دارد که این سنت را مجلس هشتم پایه گذاری کرد.

وی همچنین در مورد حکم فرهاد دانشجو توسط دانشجو گفت: آقای جاسبی هم خوبی ها و هم کاستی هایی داشت و بعد از 30 سال مدیریت باید کنار می رفتم اما اینکه دانشگاه آزاد دولتی شود من به هیچ وجه راضی نیستم و این امر نیز با سیاست های اصل 44 قانون اساسی در تناقض است.

باهنر با بیان اینکه اگر قرار باشد دانشگاه آزاد توسط دولت مدیریت شود یک انحراف است و این عزل و نصب ها باید در چارچوب قانون انجام شود، تاکید کرد: ما در مجلس نیز این موضوع را به طور جدی دنبال می کنیم و از دولت می خواهیم دانشگاه آزاد را دولتی نکند چرا که از این قضیه هیچ سودی نمی برد.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که فکر می کنید چند درصد از آرا را کسب کنید، گفت: در جامعه ما همیشه مردم در پای صندوق ها تصمیم می گیرند و هیچ چیز را نمی شود از قبل پیش بینی کرد، بنابراین یک کاندیدا باید در شرایط خوف و رجا باشد.

نماینده تهران در مجلس در خصوص هزینه های تبلیغاتی جبهه متحد اصولگرایان گفت: جبهه متحد یک سری هزینه هایی دارد که بر عهده خود جبهه است و یکسری هزینه ها بر عهده کاندیداها است.

باهنر افزود: جبهه متحد یکی از سالم ترین تشکل هاست که کارش را بر اساس قانون پیش می برد که مورد حمایت جامعتین نیز هست و شعارش هم حضور چهره های پاک در مجلس است. بنابراین هیچ تخلفی در این جبهه صورت نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه جبهه متحد آمادگی دارد که فرازنامه های هزینه های انتخاباتی خود را اعلام کند، گفت: باید دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور بر تبلیغات های انتخاباتی نظارت داشته باشند تا این قضیه به صورت قانونی شکل بگیرد.

باهنر همچنین در مورد اسکار فیلم "جدایی نادر از سیمین" که مورد سئوال یکی از خبرنگاران است گفت: این برای ما حائز اهمیت است که پرچم کشور در اقصی نقاط دنیا برافراشته شود.

وی افزود: مکتب هایی همچون مارکسیست و کمونیست توانستند از نردبان هنر و ادبیات بر افکار عمومی نفوذ کنند و زمانی که یک مکتب مادی و پوچ بتواند از ابزار هنر استفاده کند چرا ما این کار را نکنیم.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: حالا ممکن است در این حرکت و مسیر 4 غلط املایی هم داشته باشیم که باید با نصیحت برطرف شود اما باید در کنار آن از ظرفیت های نخبگان هنریمان نیز استفاده کنیم و ما نیز از این اسکار خوشحالیم.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین همچنین در مورد اظهارنظر دیروز حسین مرعشی مبنی بر اینکه موضع گیری ام نسبت به انتخابات را بعد از اظهار نظر احمدی نژاد در مورد انتخابات بیان می کنم، گفت: مرعشی همشهری من است و اهل بذله گویی است و زیاد حرف های او را جدی نگیرید.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان مجلس هشتم هیچ کدام فتنه گر نبودند، گفت: از حضور اصلاح طلبان میانه رو و ضابطه مند در مجلس نهم نیز استقبال می کنیم و حضور آنان را لازم و ضروری می دانیم.

باهنر با بیان اینکه دعوای ما پای صندوق های رای دعوای میان اصولگرایان با اصولگرایان و یا اصولگرایان با اصلاح طلبان نیست، گفت: تمام نیروهای انقلاب در برابر استکبار جهانی لشکر کشی خواهند کرد و با وحدت خود توطئه های آنان را خنثی می کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها 20 نفر از نمایندگان تهران در دور اول رای می آورند، گفت: انتخابات حتما به دور دوم کشیده خواهد شد.

وی با اشاره به وظایف مجلس نهم گفت: اشتغالزایی، پایین آوردن سطح عمومی قیمت ها، تولید و همچنین اجرای برنامه پنجم توسعه از مهمترین وظایف نمایندگان در مجلس نهم است.