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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

حاشیه های معارفه فرهاد دانشجو/

حضور "دانشجو" در جمع دانشجویان بسیجی/ جاسبی دفترش را ترک کرد

حضور "دانشجو" در جمع دانشجویان بسیجی/ جاسبی دفترش را ترک کرد

مراسم معارفه فرهاد دانشجو به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که صبح امروز در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برگزار شد، با حاشیه هایی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو صبح امروز پس از آغاز به کار رسمی خود در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در جمع برخی از دانشجویان بسیجی این دانشگاه حضور یافت و خطاب به آنان گفت: بیایید عهد ببندید که اشتباهات من را به من اعلام کنید و دست به دست هم دهیم و کاری که تازه آغاز شده است را با هم به پیش ببریم.

وی با بیان اینکه شما دانشجویان بسیجی یک بال دانشگاه آزاد هستید، گفت: من انقلاب را دوست دارم و باید در دانشگاه آزاد قانونی عمل کنیم.

در خلال سخنرانی کامران دانشجو وزیر علوم، فرهاد دانشجو دست دکتر جاسبی را از سر دوستی فشرد و با وی چند لحظه ای کوتاه صحبت کرد.

در پایان این مراسم نیز مخبر دزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دکتر جاسبی گفت با آنکه شما فی البداهه سخن گفتید و متنی از قبل آماده نداشتید اما بسیار حساب شده سخن گفتید.

در همین حین دکتر طائب - مشاور وزیر علوم به دکتر مخبر دزفولی نیز چنین جمله ای را گفت و مخبر دزفولی در پاسخ با خنده گفت ما آخوندزاده ایم.

به گزارش مهر، در پایان مراسم دکتر جاسبی با جمع آوری وسائل خود دفتر خود در دانشگاه آزاد را ترک و این دفتر را در اختیار فرهاد دانشجو قرار داد.

کد مطلب 1544978

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