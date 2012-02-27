به گزارش خبرگزاری مهر فریدون عطایی با اشاره به نزدیک شدن به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشارکت گسترده در راهپیمایی 22 بهمن در صباشهر را یادآور شد و اظهار داشت: حضور مردم صباشهر در راهپیمایی 22 بهمن بیانگر شور و شعور سیاسی مردم این شهر است و همین امر بستر ساز حضور حداکثری آنان در انتخابات پیش رو است.

این مسئول گفت: انتخابات مجلس نهم در حقیقت حماسه دیگری از حماسه سازی مردم مومن و خدا جوی این شهر است که پیرو منویات رهبر معظم انقلاب آن را تکلیف شرعی و ارزشی خود می دانند.

وی افزود: شور انتخابات با روند شکل گیری تبلیغات در میان آحاد مردم افزایش یافته و حال و هوای انتخاباتی در میان مردم و مسئولین دیده می شود.

استقرار 35 صندوق اخذ رای در صباشهر

عطایی اعلام کرد: در ایام انتخابات 250 صندوق اخذ رای در کل شهرستان شهریار تعیین شده که 35 صندوق در صباشهر یکی از شهرهای هفتگانه شهریار برای اخذ رای مستقر خواهد شد.

وی افزود: مسئولان این شهر با فراهم آوردن اقدامات لازم همکاری بهینه ای را با تمام نمایندگان انتخاباتی داشته اند و این امر بسترساز مشارکت گسترده و برگزاری انتخابات سالم را در این منطقه فراهم خواهد کرد.