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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

عطایی:

گروه های مردمی و خودجوش صباشهر در صحنه انتخابات حضور می‌یابند

گروه های مردمی و خودجوش صباشهر در صحنه انتخابات حضور می‌یابند

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر صباشهر گفت: گروه های مردمی و خودجوش صباشهر با حضور پررنگ خود در صحنه انتخابات بار دیگر علاقه به ولایت و انقلاب را به جهانیان اثبات خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر فریدون عطایی با اشاره به نزدیک شدن به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشارکت گسترده در راهپیمایی 22 بهمن در صباشهر را یادآور شد و اظهار داشت: حضور مردم صباشهر در راهپیمایی 22 بهمن بیانگر شور و شعور سیاسی مردم این شهر است و همین امر بستر ساز حضور حداکثری آنان در انتخابات پیش رو است.

این مسئول گفت: انتخابات مجلس نهم در حقیقت حماسه دیگری از حماسه سازی مردم مومن و خدا جوی این شهر است که پیرو منویات رهبر معظم انقلاب آن را تکلیف شرعی و ارزشی خود می دانند.

وی افزود: شور انتخابات با روند شکل گیری تبلیغات در میان آحاد مردم افزایش یافته و حال و هوای انتخاباتی در میان مردم و مسئولین دیده می شود.

استقرار 35 صندوق اخذ رای در صباشهر

عطایی اعلام کرد: در ایام انتخابات 250 صندوق اخذ رای در کل شهرستان شهریار تعیین شده که 35 صندوق در صباشهر یکی از شهرهای هفتگانه شهریار برای اخذ رای مستقر خواهد شد.

وی افزود: مسئولان این شهر با فراهم آوردن اقدامات لازم همکاری بهینه ای را با تمام نمایندگان انتخاباتی داشته اند و این امر بسترساز مشارکت گسترده و برگزاری انتخابات سالم را در این منطقه فراهم خواهد کرد. 

کد مطلب 1544981

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