برگزاری جشنواره مستند انتخابات/ اجرای عمومی نمایش فولکلوریک

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره فیلم وعکس مستند انتخابات با عنوان حماسه حضور در خصوص انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی برگزار می شود.

در این راستا اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان غربی از تمامی فیلمسازان و عکاسان حرفه ای و آماتور استان در خواست کرده تا با حضور در صندوقهای اخذ رای لحظات شیرین و پرشور حضور مردم در انتخابات را به تصویر کشیده تا این حماسه در قالب نمایشگاه در فرصتهای مناسب در معرض دید تماشاگران گذاشته شود.

این جشنواره بصورت استانی برگزار شده که به مناسبت 12 اسفند ماه از 12 نفر در حوزه عکس و 12 نفر در حوزه فیلم تجلیل می شود.

اجرای عمومی نمایش فولکلوریک جمچه خاتون در ارومیه



نمایش جمچه خاتون، برگرفته از ادبیات فولکلوریک ملی ایرانی برگرفته شده با نویسندگی و کارگردانی علی صابر رضایی اجرا می شود که این نمایش از نمایشهای فصلی در ژانر خود از بهترین نمایشهای آیینی و سنتی بوده که ازآیینها و نمایشهای ملی برگرفته شده است.

این نمایش توسط هنرمندان گروه تئاتر آذربایجان غربی و حمایت هنرهای نمایشی و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان غربی تولید به تعداد پنج مورد در خیابان خیام جنوبی ارومیه اجرا شده است.