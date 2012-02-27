12 نامزد انتخاباتی مجلس در استان مرکزی انصراف دادند

رییس هیات نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام انصراف 12 نامزد انتخاباتی در استان مرکزی، افزود: با اعلام این تعداد انصرافی از کانیدیداتوری مجلس، تعداد نامزدهای مجلس نهم در استان مرکزی به 77 نفر رسید.
حجت الاسلام رضا نوراللهی بیان داشت: در حوزه انتخابیه اراک، قاسم قزل ارسلان و در حوزه تفرش، آشتیان و فراهان شش نفر به نام های ولی الله بیاتی ، ابراهیم فراهانی ،محمد دستجانی فراهانی ، سیامک کمال آبادی ، غلامحسین محبی و عبدالحسین تفرشی کهکی انصراف خود را اعلام کردند.
وی اظهار کرد: در حوزه انتخابیه خمین نیز سه نفر به نام های افشین پروین پور ، شهرام شاه محمدی و حسین طاهری انصراف دادند.
رییس هیات نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی گفت: در حوزه انتخابیه شازند محمود عالیخانی و ابراهیم نبئی نیز انصراف دادند.
هم اکنون 77 نامزد انتخاباتی در حال رقابت هستند و در صورتی که به جمع انصرافی های انتخابات مجلس افزوده نشود، به ازای هر کرسی بهارستان، 11 نفر به طور میانگین در استان مرکزی با هم مشغول رقابت خواهند بود.
نظر شما