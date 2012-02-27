12 نامزد انتخاباتی مجلس در استان مرکزی انصراف دادند

رییس هیات نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام انصراف 12 نامزد انتخاباتی در استان مرکزی، افزود: با اعلام این تعداد انصرافی از کانیدیداتوری مجلس، تعداد نامزدهای مجلس نهم در استان مرکزی به 77 نفر رسید.

حجت الاسلام رضا نوراللهی بیان داشت: در حوزه انتخابیه اراک، قاسم قزل ارسلان و در حوزه تفرش، آشتیان و فراهان شش نفر به نام های ولی الله بیاتی ، ابراهیم فراهانی ،محمد دستجانی فراهانی ، سیامک کمال آبادی ، غلامحسین محبی و عبدالحسین تفرشی کهکی انصراف خود را اعلام کردند.

وی اظهار کرد: در حوزه انتخابیه خمین نیز سه نفر به نام های افشین پروین پور ، شهرام شاه محمدی و حسین طاهری انصراف دادند.

رییس هیات نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی گفت: در حوزه انتخابیه شازند محمود عالیخانی و ابراهیم نبئی نیز انصراف دادند.

هم اکنون 77 نامزد انتخاباتی در حال رقابت هستند و در صورتی که به جمع انصرافی های انتخابات مجلس افزوده نشود، به ازای هر کرسی بهارستان، 11 نفر به طور میانگین در استان مرکزی با هم مشغول رقابت خواهند بود.