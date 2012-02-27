طرح جامع توانمندسازی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا که با حضور اعضای آن برگزار شد، سیاستهای کلی این ستاد تعیین و کلیات طرح جامع توانمند سازی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تأئید قرار گرفت.

این طرح در 5 سامانه جامع شناسایی نیازمندیها و مدیریت زنجیزه تامین تجهیزات و سرویس های حوزه ‌ICT ، سامانه شناسایی فرصتهای صنعت ICT در سطح بین الملل، پایگاه قوانین، مقررات و بخشنامه های حوزه ICT ، سامانه اختصاصی برگزاری مناقصات حوزه ICT و سامانه شناسایی و رتبه بندی تامین کنندگان حوزه ICT ارائه شده است.

اعضای ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا پیش بینی می کنند که با راه اندازی کامل تمامی این سامانه ها که به صورت الکترونیکی با یکدیگر تعامل دارند شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باشیم.