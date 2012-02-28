تمامی نازلهای سوخت در استان البرز استاندارد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز افزود: تمامی نازلهای جایگاههای توزیع سوخت در استان البرز مورد آزمون حجم سنجی قرار گرفته است.

علی سعادتی ادامه داد: در راستای اهداف سازمان ملی استاندارد و صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی، طرح نظارت ، کنترل و آزمون دوره ای نازل های عرضه سوخت مایع (بنزین و گازوئیل) در شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ ، نظرآباد و طالقان توسط آزمایشگاه همکار تایید صلاحیت شده انجام شد.

این مسئول در خصوص آمار آزمون پمپهای توزیع سوخت مایع استان گفت: در مجموع745 نازل مورد آزمون قرار گرفت که از این تعداد 676 مورد آزمون قبول و تعداد 53 نازل سوخت در این آزمون مردود شدند

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز افزود: نازلهایی که در آزمون مردود شدند، پس از اعطای مهلتهای قانونی، رفع نقص شده و مجدد مورد استفاده قرار گرفتند.

نمایشگاه "ایران، قربانی تروریسم" در پردیس کشاورزی برگزار می شود

نمایشگاه ایران، قربانی تروریسم در روزهای چهاردهم تا هجدهم اسفند ماه سال جاری در سالن نمایشگاهی تالارخاکشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران که در کرج مستقر است، برگزار می شود.

کانون هابیلیان از بخشهایی است که در برگزاری نمایشگاه یادشده همکاری می کند ضمن اینکه این نمایشگاه 14 تا 18 اسفندماه سال جاری در پردس کشاورزی برگزار می شود.

کانون هابیلیان یک سازمان مردم نهاد است که به منظور تبیین پرونده تروریسم در ایران تاسیس شده است و در این راستا فعالیت می کند.

ارتقای کیفی حفاظت از محیط زیست نیازمند کار جدی تراست

رئیس دانشگاه محیط زیست کرج گفت: گامهایی خوبی در زمینه حفاظت از محیط زیست برداشته ایم و جایگاه جهانی مان تثبیت شده است اما ارتقای کیفی این حفاظت نیاز به کار جدی تر و اطلاع رسانی عمیقتر دارد.

اصغر محمدی فاضل ادامه داد: حضرت امام رضا(ع) در کنار سجایای اخلاقی و علمی بسیارشان به عنوان ضامن آهو شناخته می شوند ضمن اینکه در قرآن کریم نیز نگاه توام با احترام و ستایش به آفریده های طبیعی پروردگار وجود دارد که این امر باید همواره مد نظر باشد.

این مسئول افزود: امیدواریم که کارشناسان و علاقمندان محیط زیست بتوانند بیش از پیش فضایی را ایجاد کنند که آشنایی عمومی تری نسبت به محیط زیست به وجود آید.

رئیس دانشگاه محیط زیست گفت: این امر کمک می کند که تلاشهای جدی تری برای حفاظت و حراست از محیط زیست شکل گیرد که این امر بسیار مهم است.

گسترش دامنه کاری کمیته ملی برق و الکترونیک ایران موجب ارتقای فعالیتها می شود

رئیس کمیته ملی برق و الکترونیک ایران در اولین نشست اعضای جدید شورای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران (INEC ) که با همکاری بخشهای ذیربط از جمله سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، گفت: گسترش دامنه کاری کمیته ملی برق و الکترونیک ایران موجب ارتقای فعالیتها می شود

سید محمد تقی بطحایی همچنین بر تامین منابع مالی لازم و ورود به حوزه های ارزیابی انطباق و دیگر حوزه های جدید که در سطح بین المللی مطرح هستند و مشارکت کلیه متخصصان و صاحبنظران صنعت برق با این کمیته ملی تاکید کرد.

سیدمهدی مرتضوی دبیر کمیته ملی برق و الکترونیک ایران نیز گزارش مختصری از فعالیتهای این کمیته در چهار سال اخیر ارائه کرد.

وی با اشاره به آمار ارائه شده در خصوص دو کمیته فنی INEC که مقام نخست را در تعداد اظهارنظرهای ارائه شده و تعداد اظهارنظرهای پذیرفته شده به خود اختصاص دادند، گفت: در آینده بستر لازم برای مشارکت بیشتر متخصصان و صاحب نظران حوزه برق و الکترونیک فراهم شود.

منابع طبیعی البرز نشست خبری برگزار می کند