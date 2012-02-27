وظیفه ما جلوگیری از خروج نسخ خطی از کشور است نه استنطاق اهداکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین نشست خبری اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در مدت حدود 8 ماه مسئولیت او صبح امروز دوشنبه 8 اسفند در سالن کنفرانس حوزه ریاست این سازمان برگزار شد.

نابینایان محور تازه‌ترین همایش کتابخانه ملی

صلاحی در ابتدای سخنانش از برگزاری یک همایش علمی با هدف بررسی راهکارهای ارائه خدمات مطلوب در کتابخانه ملی به نابینایان و کم بینایان طی هفته جاری خبر داد و گفت: فراخوان برای دریافت مقالات این همایش چندی پیش انجام شد و کار بررسی و داوری مقالات ارسالی هم به پایان رسیده است.



به گفته وی این همایش نیم روزه از صبح تا ظهر روز چهارشنبه هفته جاری با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، دانشگاه تهران و انجمن عصای سفید در سالن همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.



بررسی وضعیت نسخه‌های خطی ایران در هند

رئیس کتابخانه ملی ایران در ادامه از برنامه‌اش برای سفر به هندوستان و بازدید از مرکز آرشیو ملی و کتابخانه ملی این کشور و تبادل تجربه با این مراکزدر هفته آینده خبر داد و گفت: در این سفر کاری از سه دانشگاه مهم هندوستان از جمله دانشگاه علیگر بازدید خواهیم کرد و برنامه‌هایی را که در زمینه مرمت نسخ خطی فارسی در هندوستان داریم با آنها در میان خواهیم گذاشت.



وی در ادامه با اشاره به سفر اخیرش به تونس و امضای تفاهمنامه همکاری با کتابخانه ملی این کشور گفت: در آرشیو ملی تونس حدود 5000 نسخه خطی که در میان آنها نسخ فارسی هم به چشم می‌خورد، نگهداری می‌شود و بر اساس تفاهمنامه‌ای که به امضای روسای کتابخانه‌های ملی دو کشور رسید، مقرر شد کارشناسان ما در مرمت این منابع به تونس کمک کنند.

احتمال اعطای بورسیه تحصیلی برای دانشجویان تونسی رشته کتابداری در ایران

صلاحی همچنین از سفر قریب الوقوع روسای آرشیو ملی و کتابخانه ملی تونس به ایران خبر داد و گفت: این سفر قرار است در بهار سال آینده صورت گیرد و بنا داریم درباره اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان تونسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی با مسئولان این کشور مذاکره کنیم.



رئیس کتابخانه ملی ایران همچنین اولویت سفرهای خارجی خود را وجود منابعی مربوط به فرهنگ و تمدن ایران در کشورهای هدف و نیز اشتراکات فرهنگی با آنها عنوان کرد و گفت: بر این اساس کشورهای حوزه اکو از جمله تاجیکستان جزو اولویت‌های ما در سفرهای خارجی است در گام بعدی هم کشورهای هدف ما کشورهای عضو پیمان آیسسکو هستند.



پیگیری مصوبات تفاهمنامه‌های همکاری میان کتابخانه ملی ایران با کتابخانه‌های ملی در 6 کشور غربی

صلاحی همچنین از برنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای پیگیری تفاهمنامه‌های امضا شده میان این سازمان و کتابخانه های ملی کشورهایی مانند لهستان، ایتالیا، جمهوری چک، یونان، کانادا و اوکراین خبر داد.



وی در ادامه با اشاره به روند رو به رشد وقف، هبه و خرید آثار و نسخ خطی از بررسی مجموعه‌ای حائز اهمیت مشتمل بر 500 نسخه خطی و 700 نسخه چاپی در سازمان متبوعش خبر داد و گفت:این منابع در حال قیمت‌گذاری است و امیدواریم در آینده نزدیک به مخازن کتابخانه ملی ملحق شوند.



منابع موجود در کتابخانه ملی تا 2 سال دیگر 10 برابر می‌شود

رئیس کتابخانه ملی ایران همچنین از چندین مورد اعلام آمادگی برخی چهره های مطرح در حوزه های پژوهشی برای اهدای کتابخانه های شخصی شان به این سازمان سخن گفت و وعده داد منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تا دو سال آینده به 10 برابر میزان فعلی برسد.



صلاحی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره روند فهرست نویسی نسخه های خطی با اشاره به افزایش 1000 جلدی نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از زمان تصدی مسئولیت این سازمان خبر داد و گفت: در حال حاضر نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه ملی به 35 هزار جلد رسیده است.



وی با استقبال از اهدای نسخه های خطی توسط تمامی شهروندان ایرانی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: در این سازمان هیچکس حق ندارد از فردی که سند یا نسخه ای را هدیه یا هبه می‌کند یا آن را به ما می فروشد، بپرسید که آن را از کجا آورده و یا متعلق به چه کسی است؟

وظیفه ما جلوگیری از خروج نسخه‌های خطی از کشور است

رئیس کتابخانه ملی ایران گفت: این وظیفه ما نیست؛ وظیفه و هدف ما این است که این منابع را در داخل کشور نگهداری کنیم و نگذاریم به خارج از کشور قاچاق شوند.



صلاحی همچنین تعداد کتابهای خطی فهرست نویسی شده در این سازمان را 23 هزار جلد عنوان کرد و یادآور شد: 11 هزار جلد از این کتابها تصویربرداری شده و نسخه اسکن شده آنها در سایت مجازی کتابخانه ملی در حال اطلاع رسانی به همه متقاضیان است.



به گفته وی در 8 ماه گذشته همچنین از 6 هزار جلد نسخه خطی تصویربرداری شده و تصویر 40 هزار شیء هم تا دو هفته آینده روی سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی اران قرار می گیرد.



خریداری 9 دستگاه اسکنر پیشرفته برای تصویربرداری از نسخ خطی در کتابخانه ملی

رئیس کتابخانه ملی ایران از خریداری 9 دستگاه اسکنر پیشرفته برای استفاده در بخش های فعال در تصویربرداری از نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خبر داد و همچنین درباره وضعیت اسناد این سازمان هم گفت: ما قصد داریم دسترسی عموم را به تمام منابع موجود در سازمان میسر کنیم .



صلاحی همچنین گفت: تا سه ماهه دوم سال 1391 تالار دیجیتال کتابخانه ملی هم راه اندازی می شود.

هشدار رئیس کتابخانه ملی ایران به آسیب‌رسانان کتاب‌های موجود در تالارهای مطالعه

رئیس کتابخانه ملی ایران در ادامه از استفاده ناصحیح برخی دانشجویان و مراجعه کنندگان از کتابها و منابع این سازمان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه بعضی از اعضای کتابخانه ملی در داخل کتاب و روی مطالب آن با ماژیک و یا مداد و خودکار خط می کشند و در نگهداری از کتاب حق امانت را به جا نمی آورند.



صلاحی گفت: من به عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعلام می کنم اگر این روند به همین شکل ادامه یابد ، با این اعضای بی مبالات کتابخانه ملی برخورد قانونی می شود.



وی در همین راستا از برگزاری نمایشگاهی از کتابهایی که در روند استفاده از آنها مورد آسیب قرار گرفته اند در آینده ای نزدیک و در محوطه کتابخانه ملی خبر داد.



فهرست‌نویسی تمامی منابع فارسی کتابخانه ملی تا پایان امسال

رئیس کتابخانه ملی ایران همچنین وعده داد تا پایان سال جاری تمامی کتابهای فارسی و بخشی از کتابهای لاتین و انگلیسی فهرست نویسی می شود که این کار به صورت برون سپاری انجام خواهد گرفت.



شعبه گیلان کتابخانه ملی در شرف تاسیس

صلاحی همچنین با اشاره به اخذ مجوز تاسیس 21 شعبه استانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از هیئت امنای این سازمان گفت: راه اندازی مرکز گیلان به مراحل پایانی خود نزدیک شده و مسئول و ساختمان مربوط به آن هم مشخص شده و تا دو هفته دیگر رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.



رئیس کتابخانه ملی ایران در عین حال اینکه سازمان متبوعش ردیف بودجه عمرانی ندارد از تلاش مسئولان آن برای تامین منابع مالی لازم جهت راه اندازی چند مرکز استانی دیگر با استفاده از ردیف‌های بودجه دیگری که جذب خواهد شد خبر داد.