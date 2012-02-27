گزارش وزارت خارجه رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتض گوشه هایی از گزارش جدید وزارت خارجه رژیم صهیونیستی را که یکی از مهمترین گزارشهای سالانه اطلاعاتی در این کشور است را منتشر کرده است.

در بخشهایی از این گزارش که به موضوع هسته ای ایران اختصاص دارد، آمده است: ایران نشان داده که حاضر به دست برداشتن از برنامه هسته ای اش نیست.

در ادامه این مطلب آمده است: ایران تمایل دارد که شرایط سیاسی را که اجازه می دهد طی آن برنامه هسته ای اش را به پیش ببرد حفظ کند حتی اگر با پردخت هزینه هایی که آن را محتمل می داند، همراه باشد.

این گزارش اضافه می کند: با افزایش فشارهای بین المللی علیه تهران، آنها آمادگی دارند که به صورت تاکتیکی حسن نیت خود را با اقداماتی نشان دهد اما ایران هرگز نرمشی در زمینه اصل منافعش در موضوع هسته ای نشان نداده است.

گزارش سالانه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تصریح می کند: هر گونه مذاکرات آتی بین ایران و جامعه بین المللی درباره موضوع هسته ای این کشور تنها باعث کندتر شدن آن و دقت بیشتر ایران در اتخاذ تدابیر تاکتیکی می شود. در همان حالی که نظام ایران روابطش را با چین و روسیه در جهت جلوگیری از تصویب تحریمهای جدید دارد.

خاطرنشان می شود گزارش سالانه وزارتخارجه رژیم صهیونیستی به اکثر مسائل استراتژیک روز منطقه پرداخته و درباره اکثر آنها ارزیابی اطلاعاتی ارائه می دهد.