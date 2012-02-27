مسئولان فدراسیون جهانی پهلوانی به ایران خیانت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفارزاده رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور صبح امروز دوشنبه در نشست خبری در خصوص برنامه سال آینده این فدراسیون اظهار داشت: مهمترین اولویت ما در سال آینده پیگیری کارهای 6 سال گذشته این فدراسیون مانند تولید تجهیزات ورزشهای باستانی است.

وی افزود: در سال آینده 12 دوره متمرکز و 56 دوره آموزشی در استانهای سراسر کشور برگزار خواهیم کرد درحالیکه طی 25 سال گذشته تنها 6 دوره آموزشی برای این ورزش دینی و ملی در کشور برگزار شده بود.

رئیس فدراسیون پهلوانی کمک به تحقق کامل آئین نامه ترویج فرهنگ پهلوانی را از دیگر برنام های این فدراسیون عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه شعار ما "احیای ورزش ملی با عزم ملی" است لذا وظیفه ما اجرای کامل این آئین نامه برای احیای ورزش ملی است.

وی با اعلام اینکه یکی دیگر از مهمترین برنامه های ما برای سال آینده ایجاد یک سرفصل بودجه در ردیف بودجه برای این ورزش دینی و ملی است، گفت: خوشبختانه وزارت ورزش با این تقاضا موافقت کرده و نامه ای هم به مراجع ذیصلاح ارسال کرده است.

صفارزاده از دیگر برنامه های خود در سال آینده را "احیای یارانه زورخانه های شخصی در کشور" به شمار آورد و افزود: زورخانه های شخصی به عنوان نماد ورزش دینی در کشور باید یارانه دریافت کنند.

وی اضافه کرد: تقویت جنبه اخلاقی و معنوی در ورزش پهلوانی که الگوی سایر ورزشهاست یکی دیگر از برنامه های ما در سال 91 است.

رئیس فدراسیون پهلوانی خاطرنشان کرد: حل اختلاف این فدراسیون با فدراسیون جهانی پهلوانی نیز از مهمترین برنامه های ما در سال آینده است چون واقعا جامعه ورزشی ما از این مشکلات و اختلافات خسته شده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه علی رغم اینکه ما برای حل مشکلات گام برداشته ایم نه تنها این اختلافات حل نشده بلکه پیچیده تر هم شده است.

صفارزاده در ادامه به مسابقات ورزش پهلوانی در بلاروس اشاره کرد و افزود: با کمال تاسف باید بگویم که در این دوره از مسابقات با یک برنامه از پیش تعیین شده و به ناحق تیم ملی ورزش پهلوانی کشور را پنجم کردند.

وی افزود: در حقیقت مسئولان فدراسیون جهانی می خواستند قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون ملی پهلوانی با یک اقدام سیاسی این فدراسیون را به حاشیه برانند و عملکرد من را زیر سئوال ببرند.

رئیس فدراسیون پهلوانی تصریح کرد: در حقیقت این حادثه یک خیانت و وطن فروشی بود که توسط برخی عناصر فدراسیون جهانی انجام شد و دل 75 میلیون ایرانی را خون کرد.

وی با بیان اینکه هرچه پیگیری کردیم بعد از گذشت چندماه هنوز مشخص نشده است که تیمها در این دوره از مسابقات چند مدال گرفته اند، گفت: این موضوع باید در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود.

صفارزاده ادامه داد: بعد از این اتفاق عباسی وزیر ورزش دستور داد که مشکل ما با فدراسیون جهانی باید حل شود و مبنا هم جلسه کارگروه داوری است درحالیکه متاسفانه پس از گذشت چندماه از دستور وزیر مسئولان فدراسیون جهانی هیچ اقدامی انجام نداده اند.

وی بیان داشت: من از همین جا اعلام می کنم در هرمقطعی و با هرترکیبی حاضرم در جمع اصحاب رسانه با مسئولان فدراسیون جهانی در رابطه با مسابقات بلاروس مناظره کنم.

رئیس فدراسیون پهلوانی تصریح کرد: چطور است که بخاطر خطای هند یک بازیکن فوتبال چندین جلسه در برنامه نود راجع به این موضوع صحبت می کنند اما برای حفظ حیثیت این ورزش دینی و ملی یک جلسه هم برگزار نمی کنند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از او پرسید اگر همچنان شما رئیس فدراسیون پهلوانی باقی ماندید آیا دوست دارید که اختلافاتتان را با مسئولان فدراسیون جهانی حل کرده و با آنها صلح کنید، گفت: به خدا ما دوست داریم این مشکلات برطرف شود چون این اختلافات برای ورزش مملکت بسیار زشت است.

صفارزاده افزود: من حتی حاضرم یک چک سفید امضاء و استعفاء نامه ام را به شما بدهم تا اگر 5 درصد به شما ثابت شد من در نتیجه نگرفتن تیم ملی پهلوانی در مسابقات بلاروس مقصرم از این فدراسیون بروم.

وی در خاتمه درخصوص شایعاتی مبنی بر برکناریش نیز گفت: الان نزدیک به یکسال است که من هم این شایعات راشنیده ام ولی بصورت رسمی هنوز چیزی نشنیده ام، ضمن اینکه همه ما رفتنی هستیم و تا هر وقت که وزارت ورزش صلاح بداند در این جایگاه می مانیم.