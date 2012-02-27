  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۴

طی حکمی از سوی رویانیان؛

معاون اقتصادی و روسای چهار کمیته باشگاه پرسپولیس منصوب شدند

معاون اقتصادی و روسای چهار کمیته باشگاه پرسپولیس منصوب شدند

طی احکامی از سوی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، معاون اقتصادی و روسای چهار کمیته فرهنگی، اجتماعی، بازرگانی، پزشکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه پرسپولیس منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس طی احکامی  علیرضا اسماعیلی را به سمت رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی، فرهاد بی آرشاد را به عنوان معاون اقتصادی خود و رئیس کمیته بازرگانی، فرهاد فرید را به سمت رئیس کمیته پزشکی و مدیر سلامت و شهاب جوانمردی را به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه پرسپولیس منصوب کرد.

در این احکام، از سوی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس ابراز امیدواری شد که مسئولان منصوب شده از تخصص، دانش و تجربه  خود در جهت پیشبرد اهداف کلان باشگاه در جهت تبدیل شدن پرسپولیس به باشگاهی حرفه ای و نمونه، قدم بردارند.

کد مطلب 1545002

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه