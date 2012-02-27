معاون اقتصادی و روسای چهار کمیته باشگاه پرسپولیس منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس طی احکامی علیرضا اسماعیلی را به سمت رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی، فرهاد بی آرشاد را به عنوان معاون اقتصادی خود و رئیس کمیته بازرگانی، فرهاد فرید را به سمت رئیس کمیته پزشکی و مدیر سلامت و شهاب جوانمردی را به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه پرسپولیس منصوب کرد.

در این احکام، از سوی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس ابراز امیدواری شد که مسئولان منصوب شده از تخصص، دانش و تجربه خود در جهت پیشبرد اهداف کلان باشگاه در جهت تبدیل شدن پرسپولیس به باشگاهی حرفه ای و نمونه، قدم بردارند.