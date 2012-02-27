کنترل بازار شب عید در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور صادقی اصل روز دوشنبه در جلسه تنظیم بازار شهرستان مراغه افزود: با توجه به اینکه در آستانه عید، مردم برای خرید مصمم می شوند، در این بین برخی افراد سودجو به بهانه های مختلف در صدد ایجاد تنش در بازار هستند.

وی گفت: بازرسان باید در اعمال قانون آن عده از بازاریانی که در سنوات گذشته تخلفات فراوانی داشته اند را بیشتر زیرنظر داشته باشند.

صادقی اصل همچنین با اشاره به آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: انتظار می رود بازرسان در کنار مسئولان با عمل به وظایف خود زمینه را برای حضور حداکثری مشارکت مردم ایجاد کنند.

مدیر بازرگانی مراغه نیز در این آیین گفت: با همکاری اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان، گروه سیاری از بازرسان در سطح این شهر فعال بوده تا به محض مشاهده موارد تخلف در همان محل اقدام به تشکیل پرونده و صدور حکم کنند .

باقر اصل نجاری افزود: در این زمینه در بهمن ماه امسال 420 مورد از اصناف این شهرستان بازرسی شده که از این تعداد برای 42 مورد پرونده تشکیل شده است.

وی ادامه داد: همچنین در 11 ماهه سال جاری در بازرسی از 8 هزار و 94 واحد صنفی در این شهرستان 770 واحد متخلف شناخته شده و میزان جرایم آنان طبق ارزیابی تعزیرات حکومتی حدود 600 میلیون ریال است.