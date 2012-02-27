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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

پاپ خواستار عدم استفاده زوجهای نابارور از درمانهای غیرطبیعی شد

پاپ خواستار عدم استفاده زوجهای نابارور از درمانهای غیرطبیعی شد

رهبر کاتولیکهای جهان درحالی که از زوجهای ناباور خواست از درمان مصنوعی استفاده نکنند، خطاب به دانشمندان و کارشناسان باروری گفت که ازدواج و نکاح تنها فضای شایسته تولد انسان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پاپ بندیکت شانزدهم درحالی که در اختتامیه همایش سه روزه واتیکان درباره ناباروری سخنرانی می کرد اظهار داشت که شیوه های غیر طبیعی برای بارداری گستاخانه و متکبرانه است.

وی با تأکید بر اینکه ازدواج تنها فضای شایسته تولد یک انسان جدید را فراهم می کند موضع کلیسای کاتولیک را علیه تولید مثل مصنوعی مورد تأکید قرار داد و گفت: زوجهای نابارور باید از هرگونه روش مصنوعی پرهیز کنند؛ چرا که کرامت تولد انسان مشابه یک محصول نیست بلکه حاصل رابطه ای از عشق در فضای ازدواج است که معنوی تلقی می شود.

این درحالی است که پاپ اضافه کرد کلیسا از تحقیقات پزشکی در رابطه با مسئله ناباروری حمایت می کند.
 

کد مطلب 1545008

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