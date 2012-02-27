پاپ خواستار عدم استفاده زوجهای نابارور از درمانهای غیرطبیعی شد

رهبر کاتولیکهای جهان درحالی که از زوجهای ناباور خواست از درمان مصنوعی استفاده نکنند، خطاب به دانشمندان و کارشناسان باروری گفت که ازدواج و نکاح تنها فضای شایسته تولد انسان است.