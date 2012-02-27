مشارکت حداقلی در انتخابات هدف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از حوزه انتخابیه بندرترکمن افزود: اما خواسته ملت ایران و مقام معظم رهبری مشارکت گسترده و وسیع و ترکیب خوب توام با نیروهای اصیل انقلاب در مجلس نهم است.

وی وحدت بین شیعه و سنی در ایران را الگویی برای کشورهای منطقه دانست و افزود: وحدت موجود بین کشورهای منطقه با تاسی از وحدت جمهوری اسلامی است.

قناعت در ادامه اظهار داشت: انتخابات امانتی است در دست ما و هیئتهای اجرایی ، نظارت و بازرسی با صداقت و پاکی عملکرد کاندیداها را بدقت زیر نظر داشته باشند و جلو هر گونه تخلفات انتخاباتی را بگیرند.

عبدالحمید قربانزاده گوگلانی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان ترکمن گزارشی از تمهید مقدمات صورت گرفته برابر برنامه زمانبندی و همچنین همکاری و تعامل موجود بین هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی ارائه داد.



وی از آمادگی کامل ستاد انتخابات شهرستان ترکمن بمنظور برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه خبر داد.



جباری مسئول هیئت بازرسی استان گلستان و مدیر کل حوزه استانداری با اعلام گزارشی از آمادگی کامل مجموعه بازرسی استان و شهرستانها تصریح کرد: از بازرسان حاضر در انتخابات انتظار داریم تا قانونمندی و اجرای صحبح قانون را در فرایند انتخابات سرلوحه اقدامات خود کنند.



وی افزود: به استاندار این اطمینان را می دهیم ملاک عمل حوزه بازرسی انتخابات قانون خواهد بود.



سید قاسم حسینی مدیرکل سیاسی انتخابات استان گلستان با بیان این مطلب که توانمند سازی جریان انتخابات و تعامل بین آنها از رویکردهای مهم این دوره از انتخابات است، افزود: در بحث توانمند سازی، برگزاری کلاس های آموزشی و مانورهای مقدماتی از جمله اقدامات ستاد انتخابات بوده و نشست مشترک بین اعضاء هیئت اجرایی با شورای تامین و برگزاری جلسات مشترک با هیئت بازرسی و نظارت استان و نشست با ائمه جمعه از جمله اقدامات ستاد انتخابات استان بمنظور تعامل بین متولیان امر انتخابات است.