7.3 میلیارد مترمکعب منابع آبی از استان کرمانشاه خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور ابراهیم عزیزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، امام جمعه کرمانشاه و معاونان چند وزیر برگزار شد، گفت: کرمانشاه به لحاظ مرزی بودن، استعدادها و پتانسیلهای بسیاری دارد که امیدواریم بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این موقعیت ها استفاده کنیم.

استاندار کرمانشاه افزود: بیش از 52 درصد از کل صادرات ایران به کشور عراق از طریق مرزهای استان کرمانشاه انجام می شود که این ویژگی اقتصادی خوبی برای این استان محسوب می شود.

هاشمی با اشاره به وضعیت آبهای سطحی و زیرزمینی در استان کرمانشاه تاکید کرد: سالانه بیش از 7.3 میلیارد متر مکعب از منابع آبی کرمانشاه از این استان خارج می شود که باید از خروج این سرمایه از استان کرمانشاه در سریعترین زمان ممکن جلوگیری کنیم.

وی افزود: در صورت جلوگیری از این هدررفت آب می توانیم بخش کشاورزی در استان کرمانشاه را متحول کنیم و قسمت اعظمی از نیاز غذایی و کشاورزی کشور را تامین کنیم.

هاشمی افزود: در سفر اخیر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه مصوبات بسیار خوبی برای کرمانشاه به تصویب رسیده است.

استاندارکرمانشاه تاکید کرد: در سفر معظم له به کرمانشاه بیش از 3300 میلیارد تومان اعتبار در قالب مصوبات بسیاری گنجانده شده است.

هاشمی افزود: در مصوبات سفر مقام معظم رهبری توجهات ویژه ای به توسعه سرمایه گذاری در استان شده است.

استاندار کرمانشاه گفت: در صورت اجرایی شدن این مصوبات، انشاالله شاهد کاهش چشمگیر آمار بیکاری در استان کرمانشاه خواهیم بود.

هاشمی با اشاره به اینکه این مقدار اعتبار در تاریخ استان کرمانشاه بی نظیر بوده است، تاکید کرد: امیدواریم هرچه سریعتر این مصوبات عملیاتی شوند و منبع اشتغال برای بسیاری از افراد جویای کار در این استان شود.

استاندار کرمانشاه در پایان سخنان خود گفت: خوشبختانه با نظارت و پیگیری مسئولان کشوری، این مصوبات در مراحل خوبی قرار گرفته اند و از زحمات معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این خصوص تقدیر و تشکر می کنم.

در ادامه آیت الله مصطفی علما، امام جمعه کرمانشاه با اشاره به تلاش همه مسئولان برای برطرف کردن برخی از مشکلات موجود در جامعه گفت: همه مسئولان و مدیران استان کرمانشاه دست به دست هم داده اند تا مصوبات سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه وارد فاز عملیاتی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد: مسئولان باید در هر جایگاهی که حضور دارند، به بهترین نحو ممکن وظایف خود را انجام دهند.