مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور: تلاش می کنم حکمم اجرا نشود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در نشست خبری صبح امروز دوشنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی در مورد جبهه پایداری پرسید، گفت: جبهه پایداری جبهه‌ای است که یک شبه به وجود آمده و برای اینکه سهمی در قدرت داشت باشد تشکیل شده است.

وی در ادامه افزود: معلوم نیست این جبهه ها چگونه به وجود آمده است. جبهه ایستادگی، نشستگی !

مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور همچنین در خصوص حکم صادر شده از سوی قوه قضائیه برای خودش گفت: تلاش می‌کنم که این حکم اجرا نشود و از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم جلوی این حکم را بگیرد، با این حال من حاضرم به زندان بروم و در برابر قانون مقاومت نمی‌ کنم.

وی در ادامه افزود: می خواهند با این کار در پایان دوران خدمتم به من پاداشی بدهند.

جوانفکر همچنین در خصوص طرح سئوال از رئیس جمهور که توسط نمایندگان مجلس مطرح شده بود اظهار داشت: 5 نفر از افرادی که طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرده بودند به خاطر ارتباط با پرونده فساد بانکی اخیر رد صلاحیت شدند که به نظر می‌رسد تعداد این رد صلاحیت شده‌ها بیشتر باشد.

وی خاطرنشان کرد: این چه طرز سوال پرسیدن از رئیس جمهور است. مجلس اگر در این تصمیم خود مصمم نباشد رئیس جمهور نیز حتماً در موعد مقرر به مجلس رفته و جواب خواهد داد.

جوانفکر تصریح کرد:‌ این روش سوال کردن از رئیس جمهور صحیح نیست. این همه موضوعات مختلف در کشور مطرح است و عده‌ای می خواهند از رئیس جمهور در مورد قضیه 11 روزه سوال بپرسند.