ممنوعیت عضویت روسای دانشگاهها در هیأت موسس مراکز آموزشی غیرانتفاعی

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سرپرست موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی باید یکی از اعضای هیأت علمی این موسسات باشد، ادامه داد: رئیس دانشگاه دولتی نباید عضو هیأت موسس دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی باشد.

وی خاطر نشان کرد: ممکن است فردی اقدام به تاسیس دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی کند و پس از فعالیت در سمت هیأت موسس، رئیس یک دانشگاه دولتی شود که مشکلی را ایجاد نمی کند اما اعلام شده که در وزارت علوم مدیران کل به بالا و در دانشگاههای دولتی روسای دانشگاهها در صورتیکه تمایل داشتند عضو هیأت موسس دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی باشند، مورد موافقت قرار نمی گیرد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، به افرادی که بعد از عضویتشان در هیأت موسس دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی به سمت سرپرست یا رئیس دانشگاه منصوب می شوند، نیز توصیه می شود بعد از دریافت این پست در دانشگاههای دولتی، از سمت خود در هیأت موسسی غیردولتیها استعفا دهند.

وی افزود: با این حال حضورشان در موسسات غیردولتی به دلیلی که ذکر شد منع قانونی ندارد.