علی پارسا در گفتگو با مهر افزود: برخی از این طرحها که نیاز به زمان بیشتری داشته از اواسط دی ماه گذشته آغاز شده و تعدادی دیگر نیز از اواسط ماه جاری آغاز میشود.
وی با اشاره به این مطلب که امسال طرحهای ویژه نوروزی این مرکز با جامعیت و گستردگی بیشتری نسبت به سالهای قبل به اجرا درآمده، بیان داشت: دو طرح از طرحهای تشدید هشتگانه، مربوط به کنترل بهداشتی پایانههای مسافربری کاوه، زایندهرود و جی، هتلها، مهمانپذیریها و مهمان سراهای سطح شهر است که در ایام نوروز با حجم انبوهی از میهمانان نوروزی مواجه میشوند.
مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان تصریح کرد: مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی نیز به دلیل حساسیت ویژهای که دارند در شش طرح تشدید جداگانه شامل بازدید ویژه از کارگاههای آجیل پزی و آجیل فروشی، رستورانها و فست فود فروشیها، قنادیها و کارگاههای گزسازی، کبابی بریانیها، نانواییها و آبمیوه بستنی فروشیها در حال حاضر در دستور کار کارشناسان این مرکز قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته تا 15 اسفند ماه سال جاری حداقل دو بازدید از واحدهای صنفی مورد اشاره صورت میگیرد که در بازدید اول نواقص بهداشتی و بهسازی به متصدیان اعلام و در بازدید دوم چنانچه در رفع نواقص قصوری صورت گیرد واحدهای متخلف با انجام تشریفات قانونی پلمپ و تا رفع کامل نواقص مجاز به فعالیت نخواهند بود.
پارسا نیز در این ارتباط افزود: واحد بهداشت محیط این مرکز در تمام ایام نوروز در قالب یک کشیک ثابت و دو تیم سیار فعال بوده و علاوه بر کنترل و رسیدگی به وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و اماکن عمومی از آب شرب شهری نیز به طور روزانه کلر سنجی و نمونهبرداری میکروبی به عمل میآورد.
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