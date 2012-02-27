اعدام مجازات قاتل نوعروس 17 ساله

به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل 28 ساله متهم است بیستم بهمن ماه سال گذشته یک روز پس از عقد با دختر 17 ساله ای به نام فاطمه او را با ضربه های کارد به قتل رسانده است. متهم به قتل صبح دیروز در شعبه 71 دادگاه کیفری به ریاست قاضی عزیزمحمدی پای میز محاکمه قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه اولیادم برای قاتل دخترشان تقاضای قصاص کردند.

متهم نیز پس از حضور در جایگاه در تشریح ماجرا گفت: با پیشنهاد مادرم به دیدن فاطمه رفتم و در روز نخست وی را پسندیدم تا اینکه عقد کردیم، وقتی برای نخستین‌بار با هم تنها شدیم ساعتی بعد از عقدمان بود که متوجه بوی بد دهان فاطمه شدم. همان لحظه احساس کردم با دختری شلخته ازدواج کرده‌ام و تا آخر عمر باید بدبختی بکشم. شب پاگشا از خانه بیرون رفتم. وقتی سر کوچه رسیدم چاقو فروشی را دیدم؛ یک چاقو خریدم و بازگشتم. داخل خانه که شدم همه خندان روی مبل‌ها نشسته بودند. بدون اینکه حرفی بزنم سراغ فاطمه رفتم و با چاقو به وی ضربه زدم.

پس از اخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه وارد شور شده و اسماعیل را به قصاص نفس-اعدام- محکوم کردند. متهم پس از ابلاغ رای 20 روز فرصت دارد به آن اعتراض کند.

