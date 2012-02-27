آمادگی 14 سد آذربایجان غربی برای پذیرایی از مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غنی زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا سدهای شهرچایی، ساروق، نوروزلو، آغ چای، حسنلو، ارس دو، قیقاج، سیلوه، شهید قنبری، نازلو، دریک، سیمینه رود، زولا و چپرآباد که در مناطق گردشگری واقع شده آماده پذیرایی از گردشگران شده است.

وی وجود راهنمایان و کارشناسان مجرب را از جمله پیش بینی های در نظر گرفته شده در ستاد تسهیلات نوروزی سال 91 برای خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر عنوان کرد و اظهار داشت: طی سال گذشته پنج هزار و 700 گردشگر از سدهای استان بازدید کرده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از اعمال تخفیف 15 درصدی در هزینه های واحدهای اقامتی در استان خبر داد و عنوان کرد: هم اکنون 26 هتل، 58 واحد مهمانپذیر، 36 دفتر خدمات مسافرتی، 46 واحد غذاخوری بین راهی آماده خدمات رسانی به میمهانان و مسافران در این استان است.

آذربایجان غربی هزار و 407 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور دارد.

