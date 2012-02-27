هدف جشنواره ملی فیلم کوتاه "حسنات" گسترش فرهنگ نیکوکاری است

زاون قوکاسیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در بخشهای فیلم‌های داستانی، مستند، فیلمنامه و پویانمایی برگزار می‌شود.

وی افزود: از طرفی این جشنواره به دو بخش مسابقه تجربه نخست و جایزه بزرگ تقسیم شده که بخش تجربه نخست مربوط به فیلمسازانی است که نخستین فیلم خود را ساخته اند و در بخش جایزه بزرگ نیز ده فیلم به رقابت می‌پردازند.

دبیر دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات با اشاره به اینکه حدود 750 اثر به دبیرخانه جشنواره راه یافته، تصریح کرد: 150 مورد از این آثار در بخشهای مختلف توسط هیئت داوران انتخاب شده و در حال داوری است.

وی افزود: داوران در سه بخش فیلمهای داستانی، فیلم‌های مستند و بخش فیلمنامه به داوری آثار می‌پردازند که مهناز افضل (مستندساز وبازیگر)، فرهاد ورهرام ( مستند ساز) و غلامرضا مهیمن بخش فیلم‌ها وانیمیشنهای راه یافته به دبیرخانه جشنواره را داوری می‌کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: در بخش فیلمهای داستانی کیومرث پوراحمد (کارگردان)، عباس گنجوی (تدوین‌گر) ناهید طباطبایی ( داستان‌نویس)، ودر بخش فیلمنامه نیز فرهاد ورهرام ( مستند ساز)، مهناز افضل(مستندساز وبازیگر)، غلامرضا مهیمن در بخش فیلم‌های مستند و مینو فرشچی (فیلمنامه‌نویس)، علی خدایی(نویسنده)، جمشید ارجمند( منتقد ومترجم)، آثار را داوری می‌کنند.

قوکاسیان تاکید کرد: 10 فیلمساز از ۲۶ شهرکشور و ۴۴ فیلمساز از شهر اصفهان طی چهار روز برگزاری جشنواره به رقابت می‌پردازند و در طول این مدت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی وحوزه هنری استان اصفهان با دبیرخانه جشنواره همکاری می‌کنند.

وی اضافه کرد: سالن نمایش مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان برای نمایش فیلمهای بخش مسابقه انتخاب شده و از سالن حوزه هنری برای پخش فیلمهای سینمایی برای عموم مردم استفاده می‌شود.

قوکاسیان با اشاره به اینکه استانداری اصفهان نیز از برگزاری این جشنواره حمایت کرده، اضافه کرد: علاوه بر جوایز دبیرخانه جشنواره بهزیستی وحوزه هنری نیز قراراست به طور جداگانه جوایزی به برندگان این جشنواره اهدا کنند.

به گزارش مهر، هم‌زمان با هفته احسان ونیکوکاری دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در تالار استاد فرشچیان اصفهان و هم‌زمان در استانهای گیلان، آذربایجان غربی و البرز برگزار می‌شود.