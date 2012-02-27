به تل آویو درباره جنگ افروزی هشدار دهید/ مدافع اسرائیل نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنسرسیوم نیوز، در این نامه کهنه سربازان آمریکایی از اوباما خواستند تا به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نسبت به ماجراجویی در برابر ایران هشدار داده و به وی بگوید که در صورت چنین اتفاقی بر دخالت ارتش آمریکا در این جنگ حساب نکند.

این گروه که خود را کهنه "سربازان حامی صلح" معرفی می کنند، در نامه خود می نویسند: ما به عنوان اعضای گروه از زمان جنگ جهانی دوم در ارتش خدمت کردیم. ما از جنگ اطلاع داریم و می دانیم که چه زمانی بوی جنگ می آید. اکنون این گونه به نظر می رسد و طبل جنگ با صدای بلند به صدا در آمده است.

در ادامه این مطلب آمده است: اطلاعاتی که از سوی رسانه ها برای اثبات تهدید بودن ایران ارائه می شود شباهت "وهم انگیزی" بر شواهدی دارد که منجر به تهاجم به عراق شد. اطلاعانی که رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا پنج سال بعد، آن را بی دلیل، و متناقض و حتی بی اساس توصیف کرد.

در بخش دیگری از این مطلب به برآورد درست سازمان های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران اشاره شده و آمده است: خبر خوب این است که می توان در رابطه با ایران و اسرائیل سیاست عاقلانه ای در یک جامعه اطلاعاتی پایبند به اصول در آمریکا پیدا کرد. رویکردی که با هرگونه دستکاری اطلاعاتی برای توجیه یک جنگ مخالف است.

کهنه سربازان آمریکایی در ادامه این نامه با اشاره به گزارش سال 2007 سازمان های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه "ایران به دنبال تسلیحات هسته ای نیست" آورده اند: "ما امیواریم که شما اطلاعات کافی را از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که در ماه نوامبر منتشر شد بدست آورده باشید که در آن اعلام شده که ایران تصمیمی برای ساخت بمب اتمی نگرفته و اطلاعاتی غیر از این بیشتر یک هیاهوی رسانه ای بوده است. امیدواریم که شما جنگ طلبی ها را در نطفه خفه کرده و دو گام مهم را در این راستا اتخاذ نمائید.

1. علناً اعلام کنید که در صورت حمله اسرائیل به ایران اجازه کشیده شدن آمریکا به جنگ و دشمنی های تحریک آمیز را نخواهید داد. ما می دانیم که شما فرستاده خود را به اسرائیل برای هشدار نسبت به آغاز جنگ اعزام کرده اید اما بر این باوریم که این هشدارها جدی گرفته نمی شود.

2. به مردم آمریکا و جهان اعلام کنید که ایران تهدیدی برای اسرائیل نیست. روشن است که ایران تهدید برای آمریکا هم نیست. وزیر خارجه شما علناً در 14 فوریه 2010 در قطر به این مهم اعتراف کرده و این رسانه ها هستند که سعی دارند ایران را تهدیدی برای اسرائیل نشان دهند و ما باید با دقت دراین باره فکر کنیم.

در ادامه این مطلب آمده است: ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه معروف ترین سیاستمدار غربی است که این ایده را که اسرائیل با داشتن 200 تا 300 کلاهک هسته ای، ایران را تهدیدی برای موجودیت خود می پندارد به سخره گرفت که این منطق شیراک مورد حمایت برخی از طرفداران اسرائیل و از جمله دیوید پتریوس رئیس سیا قرار گرفت.



در بخش دیگری از این نامه آمده است: ما با افتخار از زمان جنگ جهانی دوم در ارتش خدمت کردیم و سوگند یاد کردیم که با تمام وجود از قانون اساسی و کشور در برابر تمامی دشمنان داخلی و خارجی دفاع خواهیم کرد و هنوز هم سوگند یاد می کنیم که با بیشترین جدیت این کار را خواهیم کرد و هیچ زمانی تاریخ این تعهد ما به دفاع منقضی نخواهد شد و در عین حال این را هم می‎گوییم که اگر بدون رعایت تشریفات به ما دستور داده شود از اسرائیل یا هر کشور دیگری دفاع کنیم چنین نخواهیم کرد.