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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

موسوی خواستار شد/

بانک جامع اطلاعات دینی در ادارات تبلیغات اسلامی سراسر کشور ایجاد شود

بانک جامع اطلاعات دینی در ادارات تبلیغات اسلامی سراسر کشور ایجاد شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور خواستار ایجاد شعبه های بانک جامع داده های دینی در ادارات تبلیغات اسلامی سراسر کشور شد.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام جواد موسوی هوایی صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی کارشناسان پژوهشی، آموزشی تبلیغات اسلامی  کشور در مشهد اظهارکرد: باید اطلاعات این بانک جامع را در اختیار ارگان های مختلف به ویژه استانداری و نیروی انتظامی قرار گیرد تا به مشکلات اجتماعی از دیدگاه فرهنگی نیز توجه شود.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به ضرورت توجه مدیران استانی تبلیغات اسلامی به مسائل پژوهشی و آموزشی گفت: آموزش اصلی‌ترین مبحث مورد نظر سازمان است که از آن بحث تبلیغ بیرون کشیده می شود.

وی با تاکید بر ارتباط  مدیران تبلیغات با رسانه هابیان کرد: انعکاس اخبار فرهنگی باید از سوی مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تلاش شود در قالب برنامه های فرهنگی، به ویژه در رسانه های مکتوب به دفاع از مواضع ولی فقیه و آرمان‌های شهدا پرداخته شود.

کد مطلب 1545036

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