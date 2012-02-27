مجلس هشتم بر اجرای مواد زیست محیطی هیچ نظارتی نداشت

محمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بسیاری ازمواد زیست محیط برنامه چهارم به دلیل عدم نظارت صحیح مجلس هشتم مانند ماده 59 که دولت را موظف به ارزشگذاری منابع طبیعی کرده بود معطل ماند.

به گفته وی، یکی از بدترین طرحهای ضد محیط زیست که در مجلس هشتم تصویب شد مجوز دادن به افرادی بود که تا سال 1385 چاههای غیر مجاز حفر کرده بودند که از یک سو موجب افت آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین می شود و از سوی دیگر بی قانونی و تجاوز به منابع طبیعی را ترویج می کند.

به اعتقاد درویش، تصویب چنین طرحهایی به متجاوزان به عرصه های طبیعی اطمینان خاطر می دهد که مسئولان و نماینگان کشور بالاخره در مقابل تخلفات آنها کوتاه می آیند.

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع اظهار داشت: نمایندگان مجلس هشتم کمترین پرسش و استیضاح را در دوره نمایندگی خود از مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی کشور داشتند و با وجود سقوط 61 پله ای شاخصهای محیط زیست در کشور در طول 6 سال گذشته حتی یک بار هم از اختیارات قانونی خود حداقل برای روشن شدن برخی کوتاهی ها استفاده نکردند.



درویش تصریح کرد: در بسیاری موارد حتی نمایندگان مجلس هشتم با بی مهری نسبت به مسائل محیط زیست برای احداث و دادن مجوز به سد، چاه و کارخانه مسئولان زیست محیطی کشور را تحت فشار قرار دادند .

وی با اشاره به اینکه مجلس هشتم در زمینه مسائل محیط زیست کارنامه بسیار بدی دارد افزود: فراکسیبون محیط زیست این مجلس هم تنها جنبه فانتزی داشت و عملا در زمینه حفظ محیط زیست هیچ اقدامی انجام نداد.



درویش در پاسخ به اینکه نمایندگان مجلس نهم چه ا قداماتی در زمینه محیط زیست می توانند انجام دهند گفت: مهمترین کاری که نمایندگان مجلس آینده برای محیط زیست می توانند انجام دهند پایش سال به سال اجرای مواد برنامه پنجم توسعه است.

درویش با اشاره به اینکه در ماده 190 برنامه پنجم بر مدیریت سبز دستگاهها تأکید شده است اظهار داشت یکیس از ارکان اجرای این ماده دسترسی آسان به اینترنت ارزان قیمت است که نمایندگان مجلس آینده باید این موضوع را در نظر بگیرند.

به گفته وی، در حال حاضر در بررسی که در بین 168 کشور انجام شده ایران از نظر دسترسی به اینترنت رتبه 167 را دارد وقیمت دسترسی به اینترنت در ایران یکی از گرانترین هاست.

درویش با اشاره به ماده دیگری در قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت تجهیزتمام سکونت گاههای بالای 200 هزار نفر جمعیت در کشور به سیستم فاضلاب گفت: نمایندگان بررسی کنند اکنون که در سال اول این برنامه هستیم آیا 25 درصد از این ماده قانونی اجرا شده است یا نه.