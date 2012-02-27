افزایش 50 درصدی قیمت پسته تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: قیمت 24 هزار تومان را برای فروش پسته در بازار تخلف است و این سازمان زیر بار اینگونه قیمتها نمی رود.

سید علیرضا موسوی مجد افزود: هم اکنون وضعیت انبارهای پسته ما در شرایط مطلوبی است و تمامی انبارها تحت کنترل هستند و هم اکنون پسته خوب در نمایشگاهها با قیمت 13 هزار تومان عرضه می شود.

وی در خصوص قیمت انواع شیرینی نیز یادآور شد: قیمتهای مصوب از سوی اتحادیه به فروشندگان اعلام می شود و باید قیمتها ممهور به مهر اتحادیه و در معرض دید خریداران باشد، در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.

طرح نظارتی تا فروردین 91 ادامه داد

این مسئول اضافه کرد: طرح مقدماتی نظارتی از ابتدای اسفندماه آغاز شده است و از 11 اسفند ماه این طرح وارد مرحله اصلی خود می شود که تا 20 فروردین ماه سال 91 هم ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: در این طرح 700 نفر بازرس در سطح شهر به بازرسی و نظارت و کنترل واحدهای صنفی می پردازند که در صورت مشاهده هر گونه تخلف هم به شدت با گرانفروشان برخورد می شود.

موسوی مجد درج نکردن قیمت کالا، گران فروشی و صادر نکردن فاکتور را از مهمترین تخلفات واحدهای صنفی عنوان کرد.

نقش امور تربیتی در تبیین وضعیت انقلاب برای دانش آموزان مهم است

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: نقش امور تربیتی در تبیین وضعیت و جایگاه رفیع انقلاب اسلامی برای دانش آموزان بسیار مهم است.

رحیم زمانی که به مناسبت سالروز تأسیس نهاد مقدس امور تربیتی برای جمعی از معاونان و مربیان پرورشی مدارس شهرستانهای تهران در اردوی زیارتی مشهد سخنرانی می کرد، جایگاه امور تربیتی در مقطع کنونی انقلاب را بسیار حائز اهمیت دانست.

وی ضمن دعوت مربیان پرورشی به خودسازی بیشتر، از ده نفر از معاونان و مربیان برتر مناطق تابعه اداره کل تقدیر کرد.