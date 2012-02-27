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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

مجموعه 10 قسمتی "انتخابات"روی آنتن می‌رود

مجموعه 10 قسمتی "انتخابات"روی آنتن می‌رود

برنامه "انتخابات" کار مشترکی از فرمانداری شهرستان قدس و گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما به مناسبت ایام دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه برنامه "انتخابات" به تهیه‌کنندگی فرشاد جعفرپور و کارگردانی فرزاد خدارحم در 10 قسمت 15 دقیقه‌ای از شبکه اول سیما پخش می‌شود.

این برنامه از بخش‌هایی چون گفتگو با نمایندگان مجلس، مسئولین کشوری، گفتگو با مردم شهرهای مختلف در پوشش لباس‌های محلی و همچنین صحبت‌های مجری برنامه احمد توکلی تشکیل شده‌است.

عوامل مجموعه برنامه ترکیبی"انتخابات" عبارتند از مدیر تولید: فرزاد خدارحم، نویسنده: دکتر امیر باران، مجری طرح: فرمانداری شهرستان قدس، تصویربردار: مجید گرجیان و داوود محافظت کار، صدابردار: احسان سالاری، طراح صحنه و لباس: شهرام عظیمی، تدوین: حمیدرضا طالبی و علی رحمانی، ناظر کیفی: امین بابایی، عکاس: محمدرضا جنیدی و حسن غفاری، هماهنگی: علی اکبر غلامرضایی و علی اصغر قزاقی، تدارکات: حسن اصلاح.

کد مطلب 1545046

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