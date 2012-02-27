در گفتگو با مهر عنوان شد: تولید سوخت پاک از جلبک و دانه های روغنی/ ایجاد پالایشگاه بیودیزل

جمال فیاضی از محققان این پروژه تحقیقاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحقیقات این مرکز در زمینه تولید بیودیزل، افزود: این مرکز همزمان با تحقیقات جهانی در این زمینه پروژه های تحقیقاتی را اجرایی کرده است در نسل اول بیودیزل های تولید شده از پسماند روغنهای خوارکی استفاده شد.



وی با بیان اینکه به غیر از پسماند روغنهای خوراکی، از دانه های روغنی نیز اقدام به تولید بیودیزل شد، ادامه داد: در ادامه این تحقیقات از کلیه دانه های روغنی مانند کلزا، آفتابگردان و ذرت که قابلیت استحصال روغن را داشته باشند اقدام به تولید بیودیزل کردیم.



وی از تولید بیو دیزل از میکروجلبک ها در این مرکز خبر داد و یادآور شد: در جدیدترین تحقیقات از میکرو جلبک هایی که صرفا برای استحصال روغن برداشت می شود بیو دیزل را تولید کردیم و در کلیه این پروژه ها سعی شد تا با استفاده از جدیدترین متدها زمان انجام واکنش تولید بیودیزل را از یک تا 3 ساعت به 10 تا 15 دقیقه برسانیم.



فیاضی با تاکید بر اینکه در این تحقیقات تلاش می شود تا به سمت تولید پیوسته بیو دیزل حرکت کنیم، خاطر نشان کرد: تولید پیوسته بیودیزل کشور را در ایجاد پالایشگاه های بیودیزل در مقیاس صنعتی و تولید انبوه یاری می کند.



این محقق با بیان اینکه بیودیزل خام تولید شده در واکنش ترانس استریفیکاسیون (از روشهای تولید بیودیزل) اقدام به خالص سازی بیو دیزل کردیم، اظهار داشت: در حال حاضر این مرکز به دانش فنی تولید بیو دیزل دست یافته است.



وی با اشاره به مزایای بیو دیزل تولید شده، خاطر نشان کرد: بر روی بیو دیزل تولید شده، تست های مربوط به یک سوخت که شامل 24 پارامتر می شود را انجام دادیم و در نهایت مشاهده شد که در صورت ترکیب سوخت دیزل با بیو دیزل تولید شده در بسیاری مواقع عملکرد موتور تا 10 درصد افزایش می دهد.



فیاضی کاهش آلاینده های هوا را از دیگر مزایای این سوخت نام برد و گفت: به هر نسبتی که دیزل با بیو دیزل مخلوط شود به همان نسبت از میزان گازهای سمی و آلاینده چون Co (منو اکسید کربن) و Co2 (دی اکسید کربن) در هوا کاهش می یابد.



وی همچنین اضافه کرد: وجود سولفور در گاروئیل از مسایل مهمی است که بسیاری از کشورها به آن توجه می شود. اگر بخواهیم استاندارد گازوئیل تولیدی را افزایش دهیم مجبور هستیم تا میزان سولفور را بر اساس استاندارد یورو 4 به میزان حداکثر باید 50 ppm در آن کاهش دهیم.



وی با بیان اینکه میزان سولفور در گاروئیل های تولید شده در کشور بر اساس اعلام شرکت نفت و پالایشگاه 5 هزار ppm است، افزود: سولفور زدایی و حذف آن در گازوئیل نیاز به فناوریهای پیچیده و پیشرفته ای دارد و از سوی دیگر در صورت حذف آن از گازوئیل موجب خشک سوزی در موتور می شود از این رو برخی از کشورها مانند آلمان به گازوئیل 2 درصد بیو دیزل اضافه می کند تا علاوه بر روانکاری در موتور اثرات زیست محیطی ناشی از سوخت گازوئیل در خودروها کاهش یابد.