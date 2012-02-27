همایش ربیع تا ربیع با حضور کثیری از مردم شهریار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول برگزاری این همایش در جمع شهروندان شهرستانهای شهریار، ملارد و قدس طی سخنانی با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این حماسه ملی، تمامی مردم باید حضور حداکثری داشته باشند.

یاوری با اشاره به اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات آتی، توطئه های دشمنان را خنثی می کند، افزود: در این زمینه دشمنان چشم به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی دوخته اند تا حضور میلیونی مردم را کم رنگ نشان دهند.

این مسئول عنوان کرد: این همایش به منظور اطلاع رسانی به شهروندان برای حضور حداکثری در انتخابات و انتخاب فرد اصلح در شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد برگزار شد.

حاشیه های مراسم ربیع تا ربیع



حضور احمد ربیع زاده،‌ فرماندار سابق شهرستان شهریار که هم اکنون کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است، موجب تعجب اکثر حاضرین شد.



مسئول ستاد انتخابات احمد ربیع زاده در این همایش با بیان اینکه هدف ربیع زاده از شرکت در انتخابات مجلس، خدمت رسانی است، افزود: احمد ربیع زاده لز مسئولین فعال و با دیاتنی است که تمام توان اجرایی خود را جهت خدمت رسانی به مردم کرده است و در صحنه کنونی انتخابات مجلس نهم، هدف از شرکت در عرصه مجلس را خدمت رسانی به مردم می داند.



این مسئول بیان کرد: آنچه در بینش سیاسی ربیع زاده اهمیت دارد، حمایت از رهبری و جذب حضور حداکثری مردم برای شرکت در انتخابات است و شهادت این مردم در تقوای کاری، فرماندار سابق شهریار برای تایید او کافی است.



وی با بیان شعار انتخاباتی ربیع زاده، اندیشه ما آینده شماست، گفت: فکر و ذکر این نماینده، آینده و پیشرفت مردم و بر طرف شدن مشکلات آنان است و به همین دلیل در صحنه کنونی با شعار اندیشه ما آینده شماست، به عرصه آمده است.



وی عنوان کرد: او با 114 جلسه مردمی که در مساجد بعد از نماز مغرب و عشاء به اتفاق مسئولین برگزار می شد، در کارنامه 2ساله سمت مدیریتی خویش گامهای مثبت مردمی بودن و در خدمت رسانی به آنان الگو قرار گرفتن، را برداشنه است.



مشاور عالی ربیع زاده افزود: آنچه او را بر این داشت تا در صحنه مجلس بیاید، خلاء های ناشی از قدرت فرمانداری در نهاد های دولتی بود و اکنون او با دغدغه های این مردم که اهم آن: نداشتن مراکز بهداشتی و درمانی ، نداشتن آب و راه مناسب، دانشگاه حائز اهمیت، کاندیدای مجلس شده است.

