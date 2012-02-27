غذا و آب ناکافی از عوامل افزایش بیماریهای واگیردار در مهاجرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود سروش افزود: گفت: ارتقای شاخصها بویژه شاخص سلامت در جمعیت مهاجر و اتباع بیگانه، ارتقای سلامتی ایرانیان را نیز در پی دارد.

وی اضافه کرد: همه ارگانها و دستگاهها وظیفه دارند، برای بازگشت اتباع بیگانه و مهاجرین به کشورهایشان برنامه ریزی کنند.

سروش با بیان اینکه مهاجرین و اتباع بیگانه از درمان یا پروتکلهای درمانی آگاهی ندارند، اظهار داشت: یکی از وظایف مسئولان بخش بهداشت، شناسایی جمعیت و کلنی های این افراد است تا به آنان خدمات بهداشتی و درمانی ارایه دهد.

رئیس اداره آنفلوانزا و قرنطینه وزارت بهداشت گفت: بر این اساس تاکنون پایگاههای بهداشتی برای این جمعیت در کشور راه اندازی شده است.

وی از جمله عوامل افزایش بیماریهای واگیردار در جمعیت مهاجر را ترک محل زندگی، زندگی در شرایط ازدحام، غذا و آب ناکافی و وضعیت بد بهداشتی عنوان کرد.

سروش ادامه داد: همچنین بیماریهای گوارشی، بیماری تنفسی حاد و بیماریهایی که توسط حشرات منتقل می شود، از جمله مواردی است که افراد مهاجر غالبا به آن مبتلا خواهند شد.