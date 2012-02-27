به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین نشست خبری اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در مدت حدود 8 ماه مسئولیت او در این سمت، صبح امروز دوشنبه 8 اسفند در سالن کنفرانس حوزه ریاست این سازمان برگزار شد.

«فیپا» در کشور شعبه‌ای غیر از کتابخانه ملی ندارد

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پاسخ به نخستین پرسش خبرنگار مهر که موضع این سازمان را نسبت به جعل فیپا از سوی برخی افراد سودجو با رقم‌های 10 هزار تومانی و اُفست غیرقانونی و انبوه کتاب‌ها در مراکز زیرزمینی و در شهرهایی مانند اصفهان جویا شد، گفت: رسماً اعلام می‌کنم بخش فیپای کتابخانه ملی ایران غیر از این سازمان، در هیچ جای دیگر شعبه‌ای ندارد.

وی افزود: از طرف کتابخانه ملی هم به هیچکس غیر از مسئولان بخش مربوط به فیپا، جواز این کار داده نشده و دریافت فیپا از هر مرکزی غیر از کتابخانه ملی، اقدامی غیرقانونی است.

صلاحی با تقدیر از اطلاع‌رسانی به موقع خبرگزاری مهر در این زمینه، از اجرای طرحی مشترک با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف تغییر مسیر دریافت فیپا و تسهیل در اخذ آن از سوی ناشران کشور در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس کتابخانه ملی ایران گفت: برخی از ناشران از ما فیپا می‌گیرند اما شاید 2 سال هم طول بکشد و کتابشان را منتشر نکنند. اگر همکاریهای مشترک وزارت ارشاد و کتابخانه ملی در این زمینه منطقی‌تر شود، این مسائل برطرف می‌شود و دیگر ناشر نمی‌تواند فیپا بگیرد و کتاب منتشر نکند.

وی اضافه کرد: ما در آن دسته از مراکز استانی که وضعیت نشر نسبتاً بهتر است، نمایندگیهای استانی کتابخانه ملی را از یک سو مامور پیگیری موضوع جعل فیپا و از سوی دیگر ارائه رایگان آن به ناشران در اسرع وقت کرده‌ایم.

اسحاق صلاحی گفت: ما همچنین به دنبال این هستیم که از طریق خانه کتاب که خوشبختانه اقدامات خوبی در زمینه اطلاع‌رسانی کتاب‌های منتشره در کشور انجام داده و می‌دهد، یک تسهیل جدی در موضوع اخذ فیپا به وجود بیاوریم تا دیگر افراد سودجو به فکر جعل آن نیفتند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: اگر از این طرح‌ها پاسخ نگیریم، مطمئن باشید از راه قانونی وارد عمل می‌شویم. در شرایطی که کتابخانه ملی هم‌اکنون طی 2 تا 4 روز فیپا آن هم به صورت رایگان به ناشران عرضه می‌کند، نمی‌دانم چرا برخی از این دوستان حاضر می‌شوند مدتی را در صف بمانند و تازه 10 یا 20 هزار تومان هم برای دریافت یک فیپای جعلی پرداخت کنند!

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با تسریعی که در صدور فیپا برای کتابهای ناشران در سال آینده صورت خواهد گرفت، بساط فیپای جعلی در کشور برچیده شود.

آخرین وضعیت طرح آرشیو وب ملی

صلاحی همچنین در پاسخ به پرسش دوم خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت طرح در دست اجرای آرشیو وب ملی که قرار است با همکاری وزارت علوم و نیز دانشگاه مالک اشتر با بودجه 5 میلیارد تومان راه‌اندازی شود، گفت: این طرح را چندی پیش به معاونت تحقیقات ریاست جمهوری ارائه کردیم که خوشبختانه در هفته پژوهش امسال، به تائید رسید و موضوع به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول شد.

رئیس کتابخانه ملی ایران افزود: پس از پیگیریهای اجرایی، ما به عنوان دستگاه بهره‌بردار، دانشگاه مالک اشتر به عنوان مجری و وزارت علوم به عنوان کارفرمای پروژه معین شدند و با پروژه‌ای چند میلیارد تومانی به اجرا افتاده است.

صلاحی این طرح را برای آینده اسناد کشور مهم توصیف کرد و یادآور شد: نباید انتظار داشت این طرح ظرف مدت کوتاهی عملی شود ولی امیدواریم در آینده نزدیک، عملیات اجرایی فازهایی از آن آغاز شود.

واکنش صلاحی به موفقیت فیلم اصغر فرهادی در اسکار

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین در پاسخ به سوال سوم خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی هیئت دولت نظرتان درباره موفقیت فیلم «جدایی نادر از سیمین» در جایزه اسکار امسال چیست؟ گفت: من این فیلم را ندیده‌ام و نظری هم درباره آن ندارم!

وی در پاسخ به این سوال که «آیا شما اصولاً فیلم می‌بینید و دلیل اینکه این فیلم را ندیده‌اید، چه بوده است؟» در حالی که تبسمی بر لب داشت، گفت: بله! فیلم می‌بینم ولی خودم نخواسته‌ام این فیلم را ببینم!