مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

دكترعلي اكبرولايتي : پژوهش محوري در دانشگاه بنيان هاي فرهنگي را مستحكم مي كند

در پيام آيت الله هاشمي رفسنجاني به همايش سراسري مديران فرهنگي دانشگاه ازاد اسلامي آمده است: جمهوري اسلامي ايران به مدد فرهيختگان دانشگاهي به سوي فردايي بهتر در حركت است

معاون نظري و مهارتي وزارت آموزش و پرورش: دوره پيش دانشگاهي هنوز در مرحله آزمون و خطا است



اعتماد:

پرونده هسته اي ايران همچنان محورگفت وگوهاي جهاني است، چرخش آمريكا از جنگ به ديپلماسي

كروبي به كلام شرطي در رقابت هاي انتخاباتي اعتراض كرد

رايس سفر به اروپا را آغاز كرد، فصل تازه ديپلماسي نومحافظه كاران آمريكايي



ايران:

بر اساس لايحه ارايه شده به مجلس شيوه جديد واگذاري شركتها و سازمانهاي دولتي تعيين شد

سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد: محكوميت يك جاسوس هسته اي

امتحانات نهايي مدارس سال آينده سراسري برگزارمي شود



ابتكار:

بالاخره وزارت راه وزير پيدا كرد؛ 170 راي مجلس براي رحمتي

تلاش جديد براي منصرف كردن رفسنجاني، نامه يكصد نماينده به هاشمي

سخنگوي قوه قضاييه خبر داد: صدور حكم يك جاسوس هسته اي



اقتصاد پويا :

حداد عادل، رييس مجلس : زماني كه دولت قيمت ها را دستوري بالا مي برد اقتصاددانان كجا بودند

آصفي ، سخنگوي وزارت امور خارجه : ريسك اقتصادي ايران 2 رتبه كم شده است

نماينده كوهدشت: درآمدها در لايحه محقق نشود، كمردولت آينده مي شكند



جام جم:

با تاسيس پايانه هاي ذخيره سازي و خدمات دريايي، ايران در خليج فارس منطقه آزاد تجاري - صنعتي مي سازد

با راي اعتماد 170 تن از نمايندگان به محمد رحمتي، وزير جديد با وعده راه اندازي فرودگاه امام آمد

طرح البرادعي براي جلوگيري از توليد سوخت هسته اي در ايران



جمهوري اسلامي:

هشدار ايران درباره وقت كشي اروپا در مذاكرات هسته اي

خرازي : روند وقت كشي اروپاييها در مذاكرات هسته اي قابل تحمل نيست

سخنگوي فراكسيون اصولگرايان مجلس : هاشمي رفسنجاني متعلق به اصولگرايان است



جهان اقتصاد:

تصويب طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو، مجلس در تعقيب خودروسازان

هاشمي رفسنجاني : نيروهاي مستعد كشور وارد صحنه شوند

خاتمي :مردم وزارت اطلاعات را پشتوانه امن و امان خود مي دانند



جهان صنعت :

هتل لاله روي ميز مزايده رفت ، بالاترين پيشنهاد 5/44 ميليارد تومان

مشاور سازمان هوايپمايي كشوري : به ترك ها غرامت نمي دهيم



حمايت:

رييس مجلس شوراي اسلامي : از تصميم ملت تبعيت مي كنيم

سخنگوي قوه قضاييه: پاسخگوترين فرد دستگاه قضايي آيت الله شاهرودي است

مجيد انصاري: قوه قضاييه در جهت توسعه قضايي برنامه هاي خوبي داشته است



حيات نو:

هاشمي رفسنجاني : راه را براي ديگران باز مي كنم

كروبي : رييس جمهور آينده بايد مدافع حقوق مردم باشد

دركميسيون انرژي تصويب شد، پيشنهاد دولت در مورد جايگزيني بهره مالكانه



خراسان :

باند بزرگ تهيه و توزيع داروهاي دست ساز متلاشي شد

در ماه جاري در تهران و بروكسل صورت مي گيرد، مذاكرات فشرده درباره مسائل هسته اي ايران

راي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي خاتمي



دنياي اقتصاد:

با رشد بي سابقه 34 درصدي انجام شد، واردات 10 ماهه در مرز 30 ميليارد دلار

كميسيون اقتصادي مجلس تصويب كرد، دلار 830 توماني براي سال 84

مدير عامل هوايپمايي آسمان در بازديد از دنياي اقتصاد تشريح كرد: واقعيات تكان دهنده در صنعت هوايپمايي



رسالت:

فاضل لنكراني : قدر انقلاب را بدانيم

اظهارات وزير جديد راه هنگام اخذ راي اعتماد از مجلس ، رحمتي قدمهاي بزرگ در مدت كوتاه

وزير علوم: در نانو تكنولوژي كشوراول جهانيم



سياست روز:

فراخوان ملت ايران براي حضوري با نشاط در انتخابات آينده ، تاكيد 185 نماينده مجلس بر تشكيل دولتي تحول گرا و عدالت محور

كروبي : انتخابات آينده رقابتي تر و پرشورتر از دوم خرداد خواهد بود

رييس مجلس در پاسخ به بيانيه 15 نفره : چرا زماني كه دولت قيمت ها را دستوري بالا نگه داشت، اعتراض نكرديد؟



شرق:

راي به آخرين وزير خاتمي - محمد رحمتي وزير راه و ترابري شد

معاون اول معين فردا معرفي مي شود

ابومازن به ايران مي آيد



صداي عدالت:

حداد عادل: اگر هاشمي آمد قدمش روي چشم



صبح اقتصاد:

نامه نمايندگان به رييس جمهوري ، آقاي خاتمي ! از مهاجرت خلبانان جلوگيري كنيد

حداد عادل : من نامزد نيستم ، قدم هاشمي روي چشم

4 اسفند، مذاكره بوش با اروپا درباره ايران



عصر اقتصاد:

در 9 ماهه سال جاري : 60 درصد بيش از برنامه كالا وارد كرديم

در كميسيون انرژي مجلس تصويب شد؛ 5/91 در آمد نفت به جاي بهره مالكانه

اتحاديه اروپا و ايران به روند مذاكرات خوش بين هستند



فرهنگ آشتي:

اعتماد به آخرين وزير خاتمي

خاتمي و دوستانش محصول دوران هاشمي است

روحاني : اگرهاشمي نيايد جناح راست پيروز مي شود



كارو كارگر:

طرح دستيابي ايران به فناوري هسته اي بزودي به صحن علني مي آيد،

حداد عادل : در مقابل وقت كشي اروپا واكنش نشان خواهيم داد

با تصويب نمايندگان صورت مي گيرد، برداشت 350 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي رفع مشكلات درماني جانبازان و ايثارگران

مجلس تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي و سازمان ملي جوانان را تصويب كرد



مردم سالاري:

هاشمي رفسنجاني : بايد ميدان را براي جوانترها باز گذاريم

احتمال كانديداتوري حسن روحاني از سوي حزب كارگزاران

محمدرضا راه چمني: خط تلفن اورژانس اجتماعي در كشور راه اندازي مي شود



همبستگي:

فرجام تخلف 525 ميليارد توماني صدا و سيما

منابع ترك فاش كردند، دعوت آمريكا از تركيه براي مشاركت در حمله به ايران

مظفري عضو فراكسيون اقليت مجلس : ديدار با معين، مهر عليزاده و هاشمي براي رسيدن به اجماع در جبهه اصلاحات ضروري است



همشهري:

رييس جمهور از راي اعتماد مجلس به وزير راه تشكر كرد

حداد عادل : مجلس در مقابل وقت كشي اروپا واكنش نشان مي دهد

وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: ضوابط استخدام 40 هزار معلم حق التدريس



هدف و اقتصاد:

حداد عادل در پاسخ به "هدف و اقتصاد": مطمئن باشيد ترك سل رفتني نيست

دكتر منطقي در مراسم ايام دهه فجر : بازارهاي جهاني را با عرضه جديد صنعت خودرو ايران به دست مي آوريم

عبدالعلي زاده : ايستگاه هاي مترو فرصتي براي شهر سازي هستند



هموطن سلام :

اظهارات رييس مجلس درباره طرح افزايش دستمزدها، كاهش فاصله حقوق كم درآمدها با پردرآمدها

صندلي گردان وزارت راه به رحمتي رسيد

در نامه اي به رييس جمهور : 140 نماينده خواستار جلوگيري از مهاجرت خلبانان شدند