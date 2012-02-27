برپایی هفدهمین دوسالانه نقاشان قم/ اجرای نمایش ماه معصوم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین نمایشگاه دوسالانه نقاشی هنرمندان قم با همکاری حوزه هنری قم، انجمن هنرهای تجسمی، نگارستان اشراق و نگارخانه فرهنگ برپا شده است.



بر اساس این گزارش: در پی دعوت از نقاشان استان، ۷۴ اثر از ۵۸ هنرمند به دبیرخانه این دوسالانه ارسال شد که پس از بررسی هیئت محترم انتخاب نمایشگاهی شامل ۵۹ اثر از ۴۰ هنرمند نقاش قمی به نمایشگاه راه یافت.



علاقمندان برای بازدید از این آثار می‌توانند از تاریخ ۲ الی ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۰ به نگارستان اشراق و نگارخانه فرهنگ مراجعه کنند.



"ماه معصوم" به روی صحنه خواهد رفت



نمایش "ماه معصوم" توسط واحد نمایش حوزه هنری استان قم به اجرا در می‌آید.



بر پایه این گزارش: سید حسین فدایی حسین نویسندگی و کوروش زارعی کارگردانی این نمایش را بر عهده دارند.



در این نمایش هنرمندانی چون انوش معظمی، محمد رضا آزاد، وفا طرفه، امیر بیطرفان، جواد پیروزی، جواد زرنوش، آمنه حسینی و کورش زارعی به هنرنمایی پرداخته‌اند.



یاداور می‌شود، نمایش "ماه معصوم" از ۱۰ اسفندماه به مدت ۱۰ شب، راس ساعت ۱۹ در سالن سالن قدس واقع در بلوار نیایش جنب مصلی اجرای عمومی خواهد داشت.